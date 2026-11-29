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Türk halk müziği sanatçısı Yavuz Bingöl, safra kesesinde taş tespit edilmesi üzerine tedavi gördüğü hastaneden 29 Kasım 2026 günü taburcu olduğu bildirildi.

Sanatçının eşi Nilşah Ağaoğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla müjdeyi verdi. Ağaoğlu, 12 gün süren hastane sürecinde yanlarında olan dostlarına teşekkür ederken, herkesin merak ettiği ameliyat konusuna da açıklık getirdi. Bingöl'ün henüz ameliyat olmadığını belirten Ağaoğlu, operasyonun 4 hafta sonrasına planlandığını söyledi.

Ağaoğlu'nun açıklamasıyla, 60 yaşındaki sanatçının ameliyatının 4 hafta sonra yapılacağı öğrenildi.