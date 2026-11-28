Eğlence

Veda Yurtsever, Ay Yapım imzalı Kaderin Cilvesi dizisinde Kadriye karakterine hayat verecek. Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın eserinden uyarlanan yapımda Yurtsever, Peri adını kullanan Perihan'ın pavyondaki akıl hocası rolüyle karşımıza çıkacak.

Neslihan Atagül'ün Peri'yi, Halit Özgür Sarı'nin taksici Adem'i ve Uğur Polat'ın Salah'ı canlandıracağı dizinin yönetmen koltuğunda Nadim Güç oturuyor. İstanbul'da çekilecek olan yapımın hangi kanalda yayınlanacağı ise henüz belli değil. Kadroda böyle güçlü isimler varken izlememek imkansız, değil mi?