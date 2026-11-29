Eğlence

Sette başlayan aşklar artık klişe oldu ama Rob Lowe'un anlattığı durum gerçekten bambaşka. Kendi hayatını konu alan The Outsiders belgeselinde konuşan 62 yaşındaki oyuncu, 1984 yılında çektiği The Hotel New Hampshire filminin setinde çok tuhaf bir olay yaşadığını söyledi.

Lowe'a göre filmin yönetmeni Tony Richardson, oyuncu kadrosunu birbirleriyle ilişkiye girmeye teşvik etmiş. Yönetmenin "Çocuklar, gerçekten birbirinizle olmayı düşünmelisiniz. Çünkü karakterleriniz tam olarak bunu yapıyor" dediğini iddia eden Lowe, Oscar ödüllü Richardson'ın bu tavrını "O bambaşka bir dünyaydı" diyerek tanımladı. Bu arada filmin senaryosunu da yine Tony Richardson yazmıştı.

Filmde Jodie Foster ve Nastassja Kinski ile birlikte rol alan Lowe, özellikle Kinski ile çalışmanın kendisi için çok özel olduğunu belirtti. Kinski o dönem Time dergisinin kapağındayken Lowe'un partneri olmuş. Lowe, buna inanabilmek için kendini çimdiklediğini söyledi. Hatta oyuncu, daha önce verdiği bir röportajda kamera karşısındaki en iyi öpüşme deneyimini Kinski ile yaşadığını da eklemişti.

Rob Lowe, 1991 yılından beri makyaj sanatçısı Sheryl Berkoff ile evli. Nastassja Kinski ise şu an 65 yaşında.

Sizce metod oyunculuğu diye bir şey var ama 'metod yönetmenlik' diye bir şey gerçekten olur mu, yoksa bu sadece bir kılıf mı?