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Kış mevsiminin gelmesiyle beraber üst solunum yolu enfeksiyonları ve soğuk algınlığı vakaları artarken, hastalığı daha hafif atlatma yöntemleri yeniden gündeme geldi. Birçok kişi vitamin takviyelerine veya geleneksel bitki çaylarına yönelse de bilim insanı Tim Spector, bazı alışkanlıkların sanıldığından çok daha kritik olduğunu savunuyor.

Tim Spector, beslenme, bağırsak mikrobiyomu ve sağlık arasındaki ilişki üzerine çalışan bir epidemiyolog ve tıp doktoru. Ergenlik yıllarından beri sinüzit sorunu yaşadığını belirten Spector, soğuk algınlığının kendisi için sadece birkaç günlük basit bir rahatsızlık olmadığını, burun tıkanıklığı ve sinüs ağrıları nedeniyle etkilerini haftalarca hissettiğini söylüyor. Yıllar boyunca farklı yöntemler deneyen bilim insanı, geçmişte çiğ sarımsak tüketmekten süt ürünlerini tamamen kesmeye kadar pek çok yol denediğini ancak bunların her zaman işe yaramadığını fark etmiş.

İlk 48 saat ve burun spreyleri

Spector'ın rutininde en dikkat çekici nokta, hastalığın ilk belirtileri hissedildiği an devreye girmek. Boğazda veya burnun arka kısmında hafif bir gıdıklanma hissettiği anda bariyer özellikli burun spreyleri kullanmaya başladığını belirten uzman, bu ürünlerin burun ve boğaz yüzeyinde koruyucu bir tabaka oluşturarak virüslerin hücrelere tutunmasını zorlaştırdığını ifade ediyor. Özellikle ilk 48 saatin kritik olduğunu vurgulayan Spector, bu yöntemin yaklaşık dört soğuk algınlığından birini önlemeye yardımcı olduğunu düşünüyor. Alternatif olarak konsantre tuzlu su spreylerinin de kullanılabileceğini, bazı araştırmaların tuzlu su uygulamalarının hastalığın süresini kısaltabildiğine işaret ettiğini ekliyor.

C vitamini ve beslenme tercihleri

Soğuk algınlığı denince akla ilk gelen C vitamini takviyeleri konusunda Spector'ın yaklaşımı oldukça net: Belirtiler ortaya çıktıktan sonra takviye almaya başlamanın, hastalığın şiddetini veya süresini belirgin şekilde azalttığına dair yeterli kanıt yok. Yıl boyunca düzenli kullanılan takviyelerin bile etkisinin sınırlı kaldığını söyleyen uzman, takviyeler yerine doğal besinlere yönelmeyi öneriyor. Özellikle kivi, biber ve brokolinin güçlü C vitamini kaynakları olduğunu, aynı zamanda bu besinlerin bağırsak ve bağışıklık sağlığına destek olan farklı bileşikler içerdiğini hatırlatıyor.

Hastalık döneminde birçok kişinin ekmek, makarna ve hamur işi gibi karbonhidrat ağırlıklı yiyeceklere yöneldiğini belirten Spector, bunun arkasında vücudun artan enerji ihtiyacı ve kişinin kendisini daha iyi hissetme arzusunun olabileceğini söylüyor. Ancak besin değeri düşük ve aşırı işlenmiş ürünlerin ağırlıkta olduğu bir beslenme düzeninden kaçınılması gerektiğini vurguluyor.

Fermente gıdalar ve sinüs temizliği

Bağırsak sağlığı ile bağışıklık sistemi arasındaki ilişkiye önem veren Spector, her gün en az üç farklı fermente gıda tüketmeye çalışıyor. Kendi rutininde özellikle kefiri ön plana çıkaran bilim insanı; peynir, elma sirkesi ve ekşi mayalı ekmeği de bu gruba dahil ediyor. Bazı araştırmaların fermente gıdaların düzenli tüketimi ile soğuk algınlığı riskinin azalması arasında bir ilişki kurduğunu belirten Spector, hastalığın ilk 48 saatinde bu gıdaların tüketimini artırdığını aktarıyor.

Soğuk algınlığı sonrası sinüzit gelişme riskiyle karşılaştığında ise burun yıkama yöntemine başvuruyor. Tuz ve sodyum bikarbonat içeren bir solüsyonla yapılan bu işlemin, kanallardaki salgıların temizlenmesine ve tıkanıklığın hafiflemesine yardımcı olduğunu belirtiyor. Ancak enfeksiyon riskini önlemek için mutlaka steril, distile veya kaynatılıp soğutulmuş su kullanılması gerektiğini hatırlatıyor.

Dinlenme ve sıvı tüketimi

Sıvı tüketimi konusunda, hastalık döneminde normalden çok daha fazla su içmenin herkes için zorunlu olduğuna dair güçlü kanıtlar bulunmadığını söyleyen Spector, sadece ateş ve terleme nedeniyle oluşan sıvı kaybının yerine konması gerektiğini belirtiyor. Boğaz kuruluğu ve ağrıya karşı sıcak çay tüketiminin rahatlatıcı olduğunu ifade eden uzman, özellikle burun tıkanıklığı nedeniyle ağızdan nefes almanın yarattığı kuruluğu bu şekilde gideriyor.

Spector’ın rutinindeki en katı kurallardan biri de ilk 48 saatte evde kalmak. Vücudun enfeksiyonla mücadele edebilmesi için dinlenmeye ihtiyaç duyduğunu belirten bilim insanı, bu süreçte egzersiz rutinine ara verip daha fazla uyumaya özen gösteriyor.