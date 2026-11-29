Yaşam

Mutfakta saatlerce hamur açmakla uğraşmak istemeyen ama sofrada 'gurme' bir hava estirmek isteyenler için bu tarif tam bir hayat kurtarıcı. Evin içini saran o tereyağı, mantar ve erimiş peynir kokusuna kim hayır diyebilir ki? İşin sırrı, dışının altın sarısı ve çıtır çıtır olduğu, içinin ise yumuşacık tavuk ve taze mantarlarla dolu olduğu o mükemmel kontrastta yatıyor. Muskat cevizi ve hafif acı gravyer peyniri, sıradan bir tavuk göğsünü bildiğiniz tüm yemeklerden ayırıp yüksek gastronomi seviyesine taşıyor. İster arkadaşlarınızla rahat bir akşam yemeği planlayın, ister yorucu bir günün ardından kendinizi şımartın; bu rulo her durumda beklentileri karşılıyor.

Şimdi kolları sıvayıp mutfağı mis gibi kokutma vakti. İşte adım adım en sulu ve çıtır tavuklu rulo rehberi:

Malzemeler

2 adet haşlanmış tavuk göğsü filetosu

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 adet kuru soğan

1 diş ince kıyılmış sarımsak

500 gr dilimlenmiş taze mantar

1 adet rendelenmiş havuç

2 yemek kaşığı un

1,5 bardak ılık süt

1-2 tutam muskat cevizi

150 gr rendelenmiş hafif acı gravyer peyniri

Tuz

Karabiber

Üzeri için yumurta sarısı

1 paket milföy hamuru

Servis için salata

Hazırlanışı

Tavuk göğüslerini, üzerini geçecek kadar suyla yaklaşık 15 dakika haşlayın. Tavukların sulu kalması için haşlandıktan sonra suyunda 10 dakika daha bekletin. Yarım bardak haşlama suyunu ayırın, geri kalanını daha sonra kullanmak üzere buzdolabına veya dondurucuya kaldırın. Haşlanan tavukları küçük parçalar halinde doğrayın.

Geniş bir tavada zeytinyağını yüksek ateşte ısıtın. Dilimlenmiş mantarları ekleyip sularını tamamen çekene kadar 2-3 dakika soteleyin.

Karışıma soğanı, sarımsağı ve havucu ekleyip soğanlar şeffaflaşana kadar yaklaşık 3 dakika daha pişirin.

Üzerine unu serpiştirip 1 dakika boyunca kavurun ve aroma katması için rendelenmiş muskat cevizini ekleyin.

Ayırdığınız tavuk suyunu ve sütü ekleyip iyice karıştırın. Ardından doğranmış tavukları ilave edip tuz ve karabiberle tatlandırın. Karışım krem kıvamına gelip koyulaşana kadar kısık ateşte pişirin. Ocaktan aldıktan sonra, ara ara karıştırarak 10 dakika soğumaya bırakın.

Rendelenmiş gravyer peynirini ekleyip iyice karıştırın. Sarma aşamasında akışkan olmaması için kremanın koyu kıvamda olduğundan emin olun.

Yağlı kağıt serili fırın tepsisine milföy hamurunu yayın. Soğuyan iç harcı hamurun merkezine boylu boyunca yerleştirin.

Kenarları kapatıp rulo şeklinde sarın. Pişerken açılmaması için birleşme yerinin alta geldiğinden emin olun. Yüzeyine hafif çizikler atın ve biraz suyla açılmış yumurta sarısını sürün.

Önceden ısıtılmış 200°C fırında (fanlı ayarda) orta rafda 10 dakika pişirin. Ardından ısıyı 170°C'ye düşürerek, üzeri güzelce kızarana kadar yaklaşık 30 dakika daha pişirmeye devam edin.

Tezgahta 10-15 dakika dinlendirin ve ardından dilimleyerek yanına taze bir salata eşliğinde servis edin.

Sizce bu tarifin yanına en iyi hangi salata gider, yoksa sadece bir bardak soğuk içecek yeterli mi?