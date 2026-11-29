Eğlence

Şarkıcı Linet, Beşiktaş'ın İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva ile oynadığı maçta yaşananların ardından İsrail'e yönelik tepkisini dile getirdi. Sahne 17'deki konserinden önce gazetecilere konuşan sanatçı, Gazze'de yaşananları soykırım olarak tanımlayarak durumu lanetlediğini söyledi.

Sadece kınamanın yeterli olmadığını belirten Linet, bunun insan olan herkesin söylemesi gereken bir şey olduğunu vurguladı ve "zulüm bizdense ben bizden değilim" dedi. Yahudi kökenli şarkıcı, sanat hayatı boyunca Türkçe, İbranice, Arapça ve İngilizce şarkılarla tanınıyor.