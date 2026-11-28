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Amerikalı oyuncu Angelina Jolie ve eski eşi Brad Pitt, Fransa'daki ünlü Château Miraval şatosu ve şarap bağları üzerindeki yaklaşık beş yıllık hukuk savaşını sonlandırdı. Bir dönem evli olan iki isim, şaraphanedeki hisselerin satışı nedeniyle birbirlerine açtıkları davaları geri çekmek için mahkemeye başvurdu. Temsilcilerinin 25 Kasım'da yaptıkları ortak açıklamayla, tarafların mahkeme dışında bir uzlaşmaya vardıkları kesinleşmiş oldu.

Kavga bitmiş olabilir ama Brad Pitt'in gündemi hala dolu. Pitt'in, Angelina Jolie'nin hisselerini satın alan Rus iş insanı Yuri Shefler'e karşı açtığı dava hala devam ediyor. Yani eski eşlerle buzlar eridi ama yeni ortaklarla savaş sürüyor diyebiliriz.

Ortak açıklama: "Daha fazla yorum yapmayacağız"

Yıllardır süren bu yıpratıcı sürecin ardından iki tarafın temsilcileri, "Ailemizin çıkarları doğrultusunda mahkeme dışında anlaşmaya vardık ve daha fazla yorum yapmayacağız" şeklinde kısa ve net bir açıklama yayımladı. Temsilciler ayrıca, basında isimleri gizli tutulan kaynaklara dayanılarak yapılan yorumların ne kendilerinden ne de yakın çevrelerinden geldiğini vurguladı. Anlaşmanın maddi detayları ise sır gibi saklanıyor; kimin ne kadar aldığına dair hiçbir bilgi paylaşılmadı.

Miraval Şatosu'ndaki romantizmden hukuk savaşına

Aslında her şey 2008 yılında, Jolie ve Pitt'in Fransa'nın Provence bölgesindeki Miraval Şatosu'nu ve şarap tesislerini satın almasıyla başlamıştı. Burası çift için o kadar özeldi ki, 2014 yılında evlendikleri töreni de bizzat bu şatoda gerçekleştirdiler. Ancak 2016'da başlayan ayrılık süreciyle birlikte romantizm yerini mülkiyet kavgasına bıraktı.

Kriz 2021'de Angelina Jolie'nin şaraphanedeki yüzde 50 hissesini Stoli Grubu bünyesindeki Tenute del Mondo şirketine satmasıyla patlak verdi. Brad Pitt, Şubat 2022'de eski eşine dava açarak bu satışın aralarındaki anlaşmayı ihlal ettiğini iddia etti. Pitt'e göre, iki tarafın birbirlerinin onayı olmadan hisselerini üçüncü şahıslara satmama konusunda sözleşmişlerdi. Jolie ise böyle bir anlaşmanın olmadığını savunarak Pitt'in iddialarını reddetmişti.

Sadece hisse kavgasıyla kalmadılar

Şaraphane davası zamanla sadece para ve mülk meselesi olmaktan çıkıp kişisel suçlamalara evrildi. Angelina Jolie, 2022'de yaptığı başvuruda Brad Pitt'in kendisine yönelik fiziksel ve psikolojik şiddet uyguladığını iddia etti. Jolie ayrıca, şaraphanedeki hisselerini Pitt'e satma konusundaki görüşmelerin, kendisinden bir gizlilik anlaşması imzalamasının istenmesi üzerine sonuçsuz kaldığını öne sürdü. Brad Pitt ise tüm bu iddiaları reddetti.

Birliktelikleri boyunca altı çocuk büyüten çift, 2016'daki ayrılıklarının ardından 2019 yılında resmen bekâr ilan edilmişti. Ancak boşanmanın mali ve hukuki şartları o kadar karmaşıktı ki, süreç 2024 yılına kadar devam etti. Miraval Şatosu'na dair gelen bu uzlaşma, ikilinin birbirine karşı yürüttüğü en büyük hukuk mücadelelerinden birinin noktalanması anlamına geliyor.

Brad Pitt'in Shefler ile olan savaşı sürüyor

Jolie ve Pitt arasındaki buzlar erise de Miraval Şatosu'ndaki tüm hukuki süreçler bitmiş değil. Brad Pitt, Jolie'nin hisselerini satın alan Yuri Shefler ve bağlantılı şirketlere karşı hukuki itirazlarını sürdürüyor ve hisselerin geri alınmasına yönelik taleplerini de mahkemeye taşıdı. Ayrıca miktarı açıklanmayan bir tazminat talebiyle mahkeme koridorlarında dolaşmaya devam ediyor.

Beş yıl boyunca şarabın tadını değil, avukatların stresini çıkardılar; bakalım Shefler ile olan dava ne zaman bitecek?