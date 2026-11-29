Eğlence

Rıza Kocaoğlu ve meslektaşı İlay Erkök arasında yaklaşık bir aydır birliktelik yaşandığı öne sürüldü. İkili aşk iddialarıyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmasa da sosyal medya üzerinden birbirlerini takip etmeleri dikkatlerden kaçmadı.

İşler burada bitmiyor; İlay Erkök'ün sosyal medya paylaşımı, ikilinin Kazakistan'daki Türkiye-Kazakistan Türk Film Günleri'ne birlikte katıldığını da kanıtlar nitelikte.

Hafızamızı biraz tazeleyelim: Rıza Kocaoğlu, 15 Ekim'de özel hayatıyla ilgili konuşmuş ve "Yalnızım arkadaşlar, ne yazık ki... Ben çok yalnızım" diyerek hayatında kimsenin olmadığını belirtmişti. Bakalım bu "yalnızlık" durumu ne ara değişti?

Sizce bu ilişki dedikoduları doğru mu, yoksa sadece yakın arkadaşlık mı?