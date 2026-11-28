Eğlence

Rapçi Lvbel C5, yeni yayımladığı OHAOHAOHA adlı şarkısında kullandığı "Uçuyorum sanki Cengiz Topel" ifadesi nedeniyle sosyal medyada büyük tepki topladı. Hava Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel’in adının popüler kültür ürünlerinde bu şekilde yer almasını eleştiren kullanıcıların ardından Lvbel C5, Instagram hesabı üzerinden peş peşe açıklamalar yaptı.

Hakkındaki yorumları üzülerek takip ettiğini belirten rapçi, vatanına ve milli değerlere olan bağlılığının tartışmaya açık olmadığını vurguladı. Sanatçı kimliği ve müziği üzerinden farklı değerlendirmeler yapılabileceğini ancak şahsına yönelik siyasi ya da ideolojik bir kimlik oluşturulmasını kabul etmediğini ifade etti.

Söz konusu ifadeyi kullanma amacını açıklayan Lvbel C5, sözün şehit pilot Cengiz Topel'i sevgi, saygı ve hayranlıkla anmak için kullandığı bir ifade olduğunu belirtti. Sözün farklı anlamlara çekilmesini ve farklı algılar oluşturulmasını doğru bulmadığını söyleyen rapçi, "Niyetim de sözüm de bellidir" dedi.

Sözün yanlış anlaşılmaya, kırgınlığa veya rahatsızlığa sebep olduysa içtenlikle özür dileyen sanatçı, hiçbir vatandaşı, kesimi veya kişiyi incitmek ya da rahatsız etmek gibi bir niyeti olmadığını söyledi.

Tartışmaların büyümesi üzerine şarkıdaki ilgili bölümü değiştirdiğini duyuran Lvbel C5, bunu bir tartışmanın parçası olmak için değil, toplumdaki hassasiyetlere duyduğu saygı ve kimsenin incinmesini istemediği için yaptığını söyledi. Rapçi, "Cengiz Topel’i saygı, rahmet ve minnetle anıyorum" dedi.

Olayların merkezinde yer alan Hava Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel, Kıbrıs'a yönelik hava harekâtı sırasında uçağının vurulmasının ardından esir alınarak şehit edilmişti. Sosyal medya kullanıcıları, milli ve tarihi değerlerin rap şarkısı gibi ürünlerde bu şekilde geçmesine tepki göstermişti.

Sözleri değiştirmek ancak tepkiler sonrası oldu, sizce geç mi kalındı?