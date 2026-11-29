Eğlence

Kanal D'nin 2026-2027 televizyon sezonu projelerinden Haysiyet, 13. bölümüyle final yaparak ekranlara veda ediyor. Çekimleri tamamlanan dizinin son gününde oyuncular ve set çalışanları pasta keserek birbirlerine veda etti. Kanal D, bu erken final kararını bütçe koşulları ve reklam gelirlerindeki daralma ile ilişkilendirdi.

Başrollerini Kerem Alışık, Doğukan Güngör, Reha Özcan ve Merih Öztürk'ün paylaştığı yapımın sona ermesi ekipte farklı duygular uyandırdı. Sadık Karlıova karakterine hayat veren Kerem Alışık, set ekibiyle çekindiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak "Haysiyet’i haysiyetiyle bitiriyoruz" dedi ve emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti. Elifcan Ongurlar da son çekim gününden kareler paylaşarak ekibe veda etti.

Kadroya altıncı bölümde Ender karakteriyle dahil olan Emin Günenç ise karara tepki gösterdi. Ekibin bütçe konusunda gerekli fedakârlıkları yaptığını savunan Günenç, bazı düşük reytingli yapımlar devam ederken final kararının beklediklerinden erken geldiğini belirtti. Set içindeki uyumun başarılı olduğunu da ekledi.

Değişen yayın takvimine göre dizi artık perşembe akşamları yayınlanacak ve Karlıova ile Tarman ailelerinin hikâyesi bu şekilde noktalanacak. Haysiyet'in salı kuşağından ayrılmasının ardından Kanal D, bu boşluğu Susuz Yaz dizisiyle dolduruyor. Doğukan Güngör'ün canlandırdığı Mehmet ile Merih Öztürk'ün hayat verdiği Simay arasındaki yasak aşkı konu alan Haysiyet'in yerini alacak olan Susuz Yaz'ın başlangıç tarihi ise 1 Aralık 2026 olarak açıklandı.