Yaşam

Tam gözlerini kapattığın an başlayan ya da en derin sohbetin ortasında seni susturan o öksürük krizleri, günlük hayatın en istenmeyen misafirleri arasında. Özellikle rahatlamak ve dinlenmek istediğin anlarda ortaya çıkması durumu daha da sinir bozucu hale getiriyor. Eczaneden şurup aramaya başlamadan veya teyzenin önerdiği türlü bitkisel çareleri denemeden önce, mutfakta ve odanda yapabileceğin birkaç basit hamleyle boğazını rahatlatman mümkün. Tabii bunlar sihirli bir değnekle öksürüğü anında yok etmez ama vücudun iyileşirken seni çok daha konforlu bir sürece taşır.

Mutfaktaki kurtarıcılar ve sıvı desteği

Tahriş olmuş bir boğaz denince akla gelen ilk şey şüphesiz bal. Balın yoğun kıvamı, özellikle kuru ve inatçı öksürüklerde boğazı geçici olarak kaplayarak rahatlama sağlıyor. Bir tatlı kaşığı balı sade olarak tüketmek ya da ılık bir içeceğe karıştırmak, özellikle gece yatmadan önce uykuyu kaçıran öksürük ataklarını hafifletmek için etkili bir yol. Ancak burada çok kritik bir detay var: Bal, 12 aydan küçük bebeklere kesinlikle verilmemeli.

Sadece bal değil, ılık içecekler de boğazdaki yanma hissini azaltıp sıvı alımını artırmak için birebir. Papatya, ıhlamur veya ballı ılık su, karmaşık bitki karışımlarına gerek kalmadan boğazı yumuşatıyor. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, içeceğin çok sıcak olmaması; çünkü aşırı sıcaklık tahriş olmuş boğazı daha da kötüleştirebilir. Ayrıca su, bu sürecin en yakın arkadaşı. Yeterli su içmek, mukoza zarlarının nemli kalmasını sağlayarak salgıların daha az yoğun olmasını ve böylece daha kolay atılmasını sağlıyor. Gün içinde küçük yudumlarla su içmek veya iştahsızlık varsa sıcak bir et suyu tüketmek vücudun işleyişini destekliyor.

Ortam düzenlemeleri ve rahatlama yöntemleri

Boğaz zaten hassasken onu duman, toz ve ağır kokularla bombalamak durumu sadece kötüleştirir. Sigara kullanımı, oda spreyleri, ağır temizlik malzemeleri ve çok kuru hava öksürüğü tetikleyen unsurlar. Penceresini açıp odayı havalandırmak ve tozları temizlemek nefes almayı kolaylaştırır. Nem cihazı kullananlar cihazı sık sık temizlemeli; çünkü aşırı nem ortamda küf oluşumuna yol açarak odanın tropik bir ormana dönmesine neden olabilir.

Ilık bir duş almak, hem vücudu gevşetiyor hem de banyodaki nemli hava tıkalı burun ve öksürük için geçici bir rahatlama sunuyor. Ancak burada tehlikeli bir noktaya değinmek gerek: Kaynayan su dolu tencerelerin üzerine eğilip buhar solumak kanıtlanmış bir tedavi yöntemi değil, aksine ciddi yanıklara yol açabilir. Zaten zor geçen bir güne bir de yanık acısı eklemeye gerek yok.

Gece konforu ve ne zaman doktora gidilmeli?

Öksürüğün yatınca artması neredeyse yazılı olmayan bir kural gibi. Eğer uzandığında öksürük krizleri şiddetleniyorsa, vücudun üst kısmını ek bir yastıkla yükseltmek faydalı olabilir. Bu basit değişiklik, boğaza doğru inen salgıların veya reflünün neden olduğu rahatsızlığı sınırlayabiliyor. Bu süreçte vücudun toparlanması için dinlenmek ve kendini zorlamamak şart.

Doğal yöntemler rahatlatsa da bazı durumlar profesyonel yardım gerektirir. Eğer öksürük üç haftadan uzun sürüyorsa, kötüleşiyorsa veya sık sık tekrarlıyorsa mutlaka bir doktora görünmek gerekir. Nefes darlığı, göğüs ağrısı, yüksek ateş veya öksürükle birlikte kan gelmesi durumunda ise vakit kaybetmeden tıbbi değerlendirme alınmalı. Öksürük; basit bir soğuk algınlığından alerjiye, astımdan reflüye kadar pek çok farklı nedene dayanabilir. Bu yüzden evdeki çözümler geçici rahatlama sağlar ama tıbbi tavsiyelerin yerini tutmaz veya asıl nedeni tedavi etmez.