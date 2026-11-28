Eğlence

İnternet üzerinden tanışıp hiç yüz yüze gelmediği kişiye tüm birikimini gönderen 70 yaşındaki Süleyman, Esra Erol'da programına katıldı. Kendisinden 41 yaş küçük olduğunu sandığı kişiye güvenen Süleyman, toplamda 4,5 milyon TL kaptırdı.

Olaylar, Süleyman'ın karşı tarafı önce Mine Serin olarak tanımasıyla başlamış. Daha sonra gerçek adının Havva olduğunu söyleyen kadın, kendisinin kimsesiz olduğunu ve borçları bulunduğunu iddia ederek güven kazanmış. Başlarda küçük miktarlarla başlayan maddi yardımlar, zamanla Süleyman'ın evini ve arabasını satmasına kadar gitmiş.

Süleyman, bugüne kadar hiç yüz yüze görüşmediği kadını sesinden tanıdı. Tüm birikimini kaybettiğini belirten Süleyman, yaşadığı mağduriyet karşısında tepkisini dile getiren Süleyman, "Donuma kadar aldınız benim. Beni sokağa atarken utanmadınız mı?" sözleriyle durumu özetledi.

Birikimlerini kaybettiği için yardım talebiyle programa başvuran Süleyman'ın hikayesi, dijital dünyanın ne kadar tehlikeli olabileceğini bir kez daha gösterdi. Gerçekten inanılmaz; hem ev hem araba gitmiş, üstüne bir de canlı yayında bu gerçekle yüzleşmek zorunda kalmış. Kimsenin kimsesizim yalanına bu kadar kolay kanlanmaması gerektiğini anladık yine.