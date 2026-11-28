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Spice Girls üyesi Geri Halliwell Horner ve Formula 1 dünyasının patronlarından Christian Horner, İngiltere'nin Northamptonshire bölgesindeki tarihi Edgcote House'un sahibi oldu. Birçok alıcının kapıştığı bu görkemli malikaneyi 52 milyon sterlin ödeyerek satın alan çift, konutun anahtarlarını geçen hafta teslim aldı.

54 yaşındaki Geri Halliwell'in yeni yuvası sadece bir ev değil, aynı zamanda yedi dönümlük bir park ve tarım arazisini de kapsıyor. Geri, bu geniş alanda çok sevdiği atlarına bakabilecek. Tarihi malikanede sekiz yatak odası ve sekiz banyo bulunurken, özel giyinme odaları da mevcut. Üst katta ise bir kabul salonu ile 12 çatı odası yer alıyor. Çiftin başka lüks evleri olsa da burayı "ömürlük evleri" olarak tanımlıyorlar. İlginç bir detay olarak bu malikane, 1995 yapımı Aşk ve Gurur filminde çekim mekanı olarak kullanılmıştı.

Geri Halliwell'in hayatı ise tam bir başarı hikayesi. 1990'lı yıllarda, henüz Spice Girls grubu kurulmadan önce, biraz para kazanabilmek için İstanbul'a göç etmişti. Burada Erhan Yazıcıoğlu'nun sunduğu Seç Bakalım yarışmasında hosteslik yaptığı dönemde iki arkadaşıyla birlikte kiralık bir dairede oturuyordu. Daha sonra memleketine dönüp müzik grubuyla şöhrete ulaşsa da zengin sevgilisiyle yaptığı evlilik hayatını tamamen değiştirdi; Christian Horner ile 2015 yılında evlendi.

Horner çiftinin bir erkek evladı var. Geri Halliwell'in daha önceki ilişkisinden, Sacha Gervasi'den ise 20 yaşında Bluebell Madonna adında bir kızı bulunuyor. Bugüne kadar grubun en zengin ve soylu üyesi olarak bilinen Victoria Beckham'ı, Geri Halliwell Horner artık geride bıraktı.