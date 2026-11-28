Eğlence

Yıl boyunca hangi şarkıları tekrar tekrar dinlediğimizi, hangi sanatçıları zirveye taşıdığımızı görme vakti yaklaşıyor. Spotify kullanıcılarının dinleme alışkanlıklarını eğlenceli bir rapora dönüştüren Wrapped 2026, aralık ayı öncesinde gündemimize oturdu.

26 Kasım 2026 itibarıyla Spotify Wrapped 2026 henüz erişime açılmadı. Platformdan kesin bir tarih paylaşılmadığı için resmi duyuruları takip etmekte fayda var. Ama geçmiş yılların takvimine baktığımızda durum oldukça net görünüyor.

Spotify, Wrapped özelliğini önceki yıllarda genelde kasım sonu veya aralık başında yayınlamıştı. Geçmiş tarihlere göz atalım: 2021'de 1 Aralık, 2022'de 30 Kasım, 2023'te 29 Kasım, 2024'te 4 Aralık ve 2025'te 3 Aralık tarihlerinde karşımızdaydı. Bu tabloya bakarsak, Wrapped 2026'nın da aralık ayının ilk günlerinde gelmesi kuvvetle muhtemel.

Özet yayınlandığında kendi hesaplarımız üzerinden kişisel raporlara ulaşabileceğiz. Spotify mobil uygulamasının ana sayfasında yer alacak Wrapped bölümünden veya arama alanından erişim sağlanabilecek. Tabii sorunsuz bir deneyim için uygulamanın güncel sürümünü kullanmak şart.

Bu yılki özette de yine en çok dinlenen sanatçılar, şarkılar, albümler ve toplam dinleme süresi gibi istatistikler bizi bekliyor. Ayrıca müzik tercihlerine göre hazırlanan kişisel listeler ve alışkanlıklarımızı yansıtan özel veriler de deneyimin bir parçası olabilir.

Bakalım bu yıl kimler bizi şaşırtacak, kimleri gizli gizli dinlemişiz ortaya çıkacak mı?