Yaşam

Alüminyum folyo dediğimizde aklımıza hep yemekleri paketlemek ya da fırın tepsilerini kaplamak geliyor. Ancak bu malzeme, mutfaktaki en sıkıcı işlerden biri olan temizlik konusunda da aslında çok işe yarıyor. Özellikle metal yüzeylerdeki veya ızgaralardaki o çıkmak bilmeyen yağlara ve kalıntılara karşı basit bir numara var.

Bu yöntemi uygulamak için öncelikle bir parça alüminyum folyo alıp onu küçük bir top haline gelene kadar buruşturmanız gerekiyor. Ardından, bu folyo topunu uygun bir metal yüzey üzerinde, biraz bulaşık deterjanı veya o yüzeye uygun bir temizleyiciyle birlikte nazikçe kullanmalısınız. Buruşturulmuş folyonun kendine has dokusu, sizi saatlerce ovalama derdinden kurtarıp inatçı kalıntıları çok daha rahat temizlemenize yardımcı oluyor.

Tabii burada çok kritik bir nokta var: Bu yöntem her yüzey için uygun değil. Eğer yüzeyiniz çizilmeye müsaitse çok dikkatli olmalısınız. Özellikle yapışmaz tavalar, cam yüzeyler ve hassas kaplamalar üzerinde bu yöntemi asla denememelisiniz. Eğer folyonun yüzeye zarar verip vermeyeceğinden emin değilseniz, önce görünmeyen küçük bir noktada test yapmanız en sağlıklısı olacaktır.

Alüminyum folyo sadece temizlikte değil, evdeki diğer küçük işlerde de hayat kurtarıyor. Fırın tepsilerini korumak için kullanabileceğiniz gibi, gıdaları geçici olarak saklamak için de kapatıcı olarak tercih edebilirsiniz. Metal ızgaraları temizlemek için de yine aynı dikkatle, çiziklere yol açmamaya çalışarak kullanmak mümkün. En güzel tarafı ise bunun için gidip özel bir ürün almanıza gerek olmaması; muhtemelen şu an mutfak çekmecenizde bir rulo folyo zaten duruyordur.

Sürekli aynı yerleri ovup durmak yerine, elinizin altındaki malzemeleri değerlendirmek bazen en etkili çözüm oluyor. Tek bir amaçla aldığınız o folyolar, doğru yüzeyde kullanıldığında resmen ikinci bir kariyere başlıyor.