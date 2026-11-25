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Ufuk Beydemir ile Hollandalı şarkıcı Sharon Kovacs'ın ilk bebekleri dünyaya geldi. Gebeliğin 25. haftasının 3. gününde erken doğan minik kızlarına Ruby Umay adını verdiler. Beydemir sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hem annenin hem de bebeğin iyi olduğunu ancak Ruby Umay'ı yoğun bakımda uzun bir sürecin beklediğini açıkladı.

Çiftin isim tercihi özellikle sosyal medyada çok konuşuldu. Hollandalı annenin seçtiği Ruby isminin yanına, Türk mitolojisinde çocukların ve annelerin koruyucusu olarak bilinen Umay ismi eklendi. Erken doğum süreciyle birleşince bu isim seçimi takipçilerin dikkatinden kaçmadı. Beydemir, kızının ilk anlardan itibaren ne kadar güçlü olduğunu gösterdiğini belirtti.

Aslında bu zorlu süreç haftalar önce başlamıştı. Hamilelik komplikasyonları nedeniyle hastaneye kaldırılan Sharon Kovacs, bebeğin çok erken doğmak istediğini ve doktorların doğumu şimdilik durdurduğunu anlatmıştı. Kovacs durumu belirsiz ve korkutucu olarak tanımlayıp en az bir ay hastanede kalabileceğini söylemişti.

Süreci yakından takip eden şarkıcı Ufuk Beydemir, 18 Kasım'daki konserini erteleyerek Hollanda'ya uçmuş ve havalimanından "Kızımı görmeye gidiyorum" notuyla sevenlerinden dua istemişti. Beydemir, doğumdan kısa süre önce 25. haftaya girdiklerini duyurmuş ve sürecin çok yıpratıcı geçtiğini anlatmıştı.