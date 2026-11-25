Kurtuluş Kuş, yeni şarkısı «Ben de Sevdim»i son zamanlarda sosyal medyada dikkat çeken şarkıcı Aslı Telli ile kaydetti. Kurtuluş Kuş, Aslı Telli'yi düet için neden seçtiğini "Yeni bir sesi daha geniş kitlelere ulaştırmak istedim." sözleriyle açıkladı.

Düetin nasıl ortaya çıktığını anlatırken Kurtuluş Kuş şunları söyledi: "Şarkıyı yazarken kafamda belirli bir ses vardı. Aslı'nın yorumunu duyunca bu şarkıya yakışacağını düşündüm. Yeni bir sesi daha geniş kitlelere ulaştırmak da bu düette sevdiğim noktalardan biri oldu."

«Ben de Sevdim» şarkısının söz ve müziği Kurtuluş Kuş ve Doğanay Karadeniz'e, aranjesi ise Kurtuluş Kuş ve Osman Çetin'e ait.