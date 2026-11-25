Eğlence

Türkiye'nin bölüm sayısı bazında en uzun soluklu dizileri listesinde zirve tek bir isme emanet. Beyhan Saran, yaklaşık 1.780 bölümlük Ferhunde Hanımlar ve 1.700 bölüme dayanan Bizim Evin Halleri ile listenin ilk iki sırasını domine etmiş durumda.

1993'te TRT 1'de Ferhunde Hanım ve Kızları olarak başlayan, sonra İnterstar'a geçince Ferhunde Hanımlar adını alan yapım, Türkiye'nin ilk günlük dizisi olarak tarihe geçti. Dizide Beyhan Saran, Baykal Saran, Güven Hokna ve Melek Baykal yer alırken; Tamer Karadağlı ve İpek Çeken ilk ekran deneyimlerini burada yaşadı.

Beyhan Saran'ın Nemide karakteriyle karşımıza çıktığı, 2000'de TRT'de başlayıp Kanal 1 ve ATV'de devam eden Ankara merkezli aile hikâyesi Bizim Evin Halleri'nin bölüm sayısı ise kaynaklarda 1.680 ile 1.705 arasında değişiyor.

Listenin diğer ağır toplarına baktığımızda, 2008'de Fox'ta başlayan ve Ali ile İlkay'ın kavuşamayan aşkını anlatan Beni Affet, 27 Mayıs 2016'da 1.700'e yakın bölümle final yaptı. 17 Ekim 2011'de Star TV'de başlayan, 8 sezon süren ve üç ailenin hikâyesini anlatan dizi ise 28 Aralık 2018'de sona erdi. Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Karakoç da Elif'te Kader karakterine hayat vermişti.

Diğer dikkat çekenler ise şöyle: 2009'da Fox'ta başlayan ve Deniz'in tıp mücadelesini anlatan Emanet 2015'e kadar sürdü. 15 Eylül 2014'te başlayıp 7 Haziran 2019'da final yapan ve annesinden ayrı düşen 5 yaşındaki Elif'in hikâyesini anlatan dizi Latin Amerika'da da büyük ilgi gördü. 7 Eylül 2020'de başlayan ve Halil İbrahim Ceyhan ile Sıla Türkoğlu'nun başrolünde olduğu Esaret, Şubat 2025'te 805. bölümle veda etti.

Herkesin bildiği Arka Sokaklar ise 20 sezonla 751 bölümle 8. sırada kaldı. 5 Haziran 2026'da sezon finali yapan dizi, 21. sezonuna başlamayınca bu rakamla ekranlara veda etmiş oldu. Haftada bir yayınlanan bir dizinin bu sayıya ulaşması gerçekten takdire şayan.

Listenin sonlarında ise Birol Güven imzalı, Rasim Öztekin ve Özlem Türkad'ın başrollerini paylaştığı dönem dizisi 10 Haziran 2022'de 655. bölümle bitti. 8 Ocak 2018'de ATV'de başlayan Sayar ailesinin hikâyesi 18 Haziran 2021'de final yaparken, Orhun ile Hira'nın hikâyesini anlatan ve yurt dışında Redemption adıyla yayınlanan dizi ise 14 Temmuz 2025'te 557. bölümle sona erdi.

Sizce bu kadar uzun süren diziler bir noktadan sonra kendini tekrar etmiyor mu?