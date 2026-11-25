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Amazon'un Prime Video için hazırladığı God of War dizisinde Faye karakterine Deborah Ann Woll hayat verecek. Woll, God of War oyunlarında da yer alıyor. Ayrıca önümüzdeki yıl çıkacak olan ve Faye'i merkeze alan God of War Laufey oyununda da Woll'u göreceğiz.

Dizinin oyuncu kadrosuyla ilgili süreç biraz hareketli geçti. Başta Kratos rolü için Ryan Hurst seçilmişti ancak oyuncu ciddi bir kas yaralanması, spesifik olarak iyileşmesi uzun süren bir pazu tendonu yırtılması yaşadığı için kadro dışı kalmıştı. Bu talihsizlikten sonra Kratos rolü için eski profesyonel WWE güreşçisi ve oyuncu Dave Bautista ile anlaşıldı.

Kadroda diğer isimler de netleşmiş durumda. Atreus karakterini Callum Vinson, Heimdall'ı Max Parker, Thor'u Ólafur Darri Ólafsson ve Odin'i Mandy Patinkin canlandıracak. Mimir rolünde Alastair Duncan yer alırken, Brok ve Sindri karakterleri için sırasıyla Danny Woodburn ve Jeff Gulka seçildi.

Bakalım Bautista'nın Kratos yorumu, Woll'un Faye'iyle nasıl bir uyum yakalayacak?