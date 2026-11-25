Eğlence

Bir süredir ABD'de yaşayan sosyal medya fenomeni Eylül Öztürk, estetik operasyon için Türkiye'yi seçti. Yaklaşık beş saat süren ameliyatının ardından ABD'ye dönmek üzere uçağa binen Öztürk, yolculuk sırasında karşılaştığı manzara karşısında resmen şok oldu.

Uçaktaki yolcuların büyük bir kısmının saç ekimi ve estetik operasyonlar için Türkiye'ye geldiğini fark eden Öztürk, durumu takipçileriyle paylaştı. "Bak, uçağın yarısı saç ektirmiş, yarısı estetik yaptırmış. Kız, ben boşuna demiyorum" diyerek uçaktaki yoğunluğa dikkat çekti.

Operasyon için farklı ülkeleri de araştırdığını söyleyen Öztürk; Güney Kore, Brezilya ve Kolombiya gibi yerlerde de uygun fiyatlı seçenekler olduğunu ancak Türkiye'nin kendisi için bambaşka bir yerde olduğunu belirtti. Türkiye'nin hem fiyatlar hem de doktorların deneyimi açısından öne çıktığını savunan fenomen, "asla, asla bir Türkiye değil, nokta" ifadelerini kullandı. Vatanımızın estetik konusunda hem fiyatsal hem tecrübe anlamında bir cennet olduğunu, doktorların yüksek sirkülasyon nedeniyle çok deneyimli olduğunu ekledi.

Öztürk'ü asıl şaşırtan ise bazı yolcuların iyileşme süreçleri henüz bitmeden uçağa binmiş olmasıydı. Kendi durumuyla kıyaslama yapan fenomen, uçakta bandajlarıyla seyahat eden yolcuları anlatırken hayretini gizleyemedi.

Şimdi soralım; uçakta yan koltuğunuzda bandajlarla oturan birini görseniz tepkiniz ne olurdu?