Eğlence

Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu ile iş insanı Mürsel Kaya evleniyor. Yaklaşık dört yıldır flört eden çift, hafta sonunda gittikleri Londra tatilinde Mürsel Kaya'nın yaptığı evlenme teklifiyle ilişkilerini bir üst seviyeye taşıdı.

İç mimar olan Zehra Çilingiroğlu teklifi kabul etti ve çift, mutluluklarını resmileştirmek için vakit kaybetmeme kararı aldı. Önümüzdeki ay Mürsel Kaya ve ailesi, Zehra'yı istemeye gidecek. Bu özel günde aynı zamanda nişan yüzükleri de takılacak.

Çiftin düğün planları ise önümüzdeki yaz için yapıldı. Hülya Avşar'ın, kızının bu mutlu haberiyle havalara uçtuğu söyleniyor.

Bu arada Hülya Avşar'ın sahne heyecanı da devam ediyor. Sanatçı, başrolünde yer aldığı 'Kanlı Nigar' müzikal uyarlamasıyla 10 Aralık'ta izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Bakalım isteme töreninden nasıl kareler gelecek, biz şimdiden heyecanlandık!