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İlişkiler konusundaki keskin yorumlarıyla tanıdığımız şarkıcı ve sunucu Seda Sayan, sosyal medyada da çokça tartışılan 'eski sevgili mesajları' mevzusuna noktayı koydu. Geçmişten kalan yazışmaların yeni ilişkilerdeki yeriyle ilgili safını belli eden Sayan, bu durumu kabul edilemez bulduğunu belirtti.

Sayan, telefonunda eski sevgilinin mesajını gören bir erkek olsa o kişiyle bir daha ilgilenmeyeceğini söyleyerek bu davranışı "çok aşağılık bir hareket" diye niteledi.

Seda Sayan'ın bu net tavrı, ilişkilerde dijital temizliğin önemini bir kez daha hatırlatmış oldu. Bizce de bu konuda Sayan haklı; yeni bir sayfa açarken eski mesajların arşivde kalması biraz riskli değil mi?