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Avrupa Yakası'ndaki Gaffur rolüyle hafızalara kazınan Peker Açıkalın, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla uzun süren sessizliğini bozdu. Bir yılan fotoğrafı paylaşan oyuncu, projeye dahil olma sürecini ve sette yaşadığını öne sürdüğü sorunları anlattı.

Ekmek Teknesi gibi başarılı bir yapımdan ayrıldıktan sonra Avrupa Yakası'na başlangıçta sadece bir bölüm için konuk oyuncu olarak çağrıldığını belirten Açıkalın, Gaffur karakterinin gördüğü ilginin ardından yaşananlardan memnun olmadığını dile getirdi. İsim vermeden eleştirdiği bir kişi hakkında, “Gaffur adlı karakteri sömüren, sarı bir yılan vardı. Sayemde dizi ortalığı sallarken, o sarı yılan bana gerçekten kapıcı muamelesi yapıyordu” ifadelerini kullandı.

Oyuncunun açıklamalarında en çok dikkat çeken detay ise ücret farkları oldu. Kendi haftalık ücretinin 1.250 TL olduğunu, eleştirdiği kişinin ise aynı dönemde haftada 90 bin TL kazandığını ileri süren Açıkalın, bu büyük farkın kendisini rahatsız ettiğini belirtti. Buna rağmen 34 bölüm boyunca izleyicileri mutlu etmek amacıyla projede yer almaya devam ettiğini söyleyen oyuncu, paylaşımı yıllardır kendisine yöneltilen, diziden neden ayrıldığına ilişkin sorulara yanıt vermek için yaptığını aktardı.

Televizyon kariyerini yaklaşık 17 yıl önce sonlandıran Peker Açıkalın, sektördeki genel değişime de tepki gösterdi. Televizyon dünyasının sarı ve çıngıraklı yılanlarla dolu olduğunu savunan oyuncu, eğitimli ve mesleki yeterliliğe sahip isimlerin geri planda kaldığına dikkat çekti. Avrupa Yakası sonrası Yahşi Cazibe dizisinde rol alan ve sinema projelerinde yer alan Açıkalın'ın isim vermeden yaptığı bu sert göndermeler sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Kim olduğunu söylemedi ama tariften belli, sizce kim bu sarı yılan?