Eğlence

Feyza Civelek, Birce Akalay, Fırat Tanış ve Ayça Bingöl'ün yer aldığı Yasak Elma's dizisinin kadrosuna dahil oldu. Civelek, dizide Ayça Bingöl'ün canlandıracağı Fatoş'un, ailesine destek olan neşeli büyük kızı Güneş karakterine hayat verecek. Medyapım imzalı dizinin yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt oturuyor. Çekimlerin ocak ortasında başlaması, şubatta ise NOW ekranlarında izleyiciyle buluşması planlanıyor.

Dizinin senaryosunu, Kızılcık Şerbeti'ne beş sezonun ardından veda eden Melis Civelek ile Zeynep Gür yazıyor. Melis Civelek'in daha önce Adını Feriha Koydum, Güllerin Savaşı, Bir Umut Yeter, Sol Yanım ve Kızılcık Şerbeti'nin senaryo ekiplerinde imzası vardı; Yasak Elma's ile bu sayı altıya çıktı. Feyza Civelek, annesinin diziden ayrıldığı dönemde Kızılcık Şerbeti'ndeki Nilay karakterine de veda etmişti.

Haberle birlikte sosyal medyada o meşhur torpil tartışmaları yeniden alevlendi. Feyza Civelek daha önce bu iddialara, annesinin kendisine bir kapı açtığını ancak o kapıdan kendi ayaklarıyla ilerlediğini ve rollerini audition ile aldığını söyleyerek yanıt vermişti. Ancak yeni haberin ardından bu açıklamalar yeniden hatırlandı. "Aaa senarist kim olabilir acaba ya" gibi ironik yorumlar en çok etkileşim alan yorumlar oldu.

Bazı kullanıcılar audition açıklamalarını hatırlatarak eleştiri yaparken, kimi izleyiciler Feyza Civelek'in linçlere rağmen yine annesinin dizisinde yer almasını sorguladı. Ayça Bingöl'ün kızı rolü için uygun olup olmadığı tartışılırken, Birce Akalay'a "Allah sana sabır versin" diyenler oldu. Oyuncuyu savunan ve yolunun açık olmasını dileyen yorumlar da vardı.

Sizce bu kadar tesadüf olabilir mi yoksa audition'lar sadece bir formalite mi?