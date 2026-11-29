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Kıbrıslı Türk oyuncu Hazar Ergüçlü, kariyeri boyunca toplumsal rollere sığmayan, çelişkileri ve kırılganlıklarıyla öne çıkan kadın karakterlere hayat verdi. Son projesi, Alphan Eşeli’nin yazıp yönettiği “Mutter: Bir Annenin Hatıra Defteri” filminde ise dünyaya getirdiği sıra dışı bir varlığı korumaya çalışırken giderek yalnızlaşan Gül karakterini canlandırıyor. Dünya prömiyerini Tribeca Film Festivali’nde yapan ve Ergüçlü’ye Altın Koza’da En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nü kazandıran film, cuma günü vizyona girdi.

Yalnızlık ve annelik üzerine

Filmde Gül'ün dünyaya getirdiği çocuk, ilk bakışta korkutucu görünse de hikâye ilerledikçe onun aslında bakıma muhtaç bir canlı olduğu anlaşılıyor. Ergüçlü, asıl korkulması gerekenin çocuğun kendisi değil, kadının etrafını saran fırsatçılık ve yalnızlığa karşı gösterilen kayıtsızlık olduğunu düşünüyor. Annelik genellikle koşulsuz sevgi ve fedakârlıkla tanımlanıyor; ancak film, bu fedakârlığın bir kadını ne kadar yalnızlaştırabileceğini gösteriyor.

Ergüçlü, “koşulsuz anne sevgisi” anlatısının filmde var olduğunu ancak aynı zamanda kendini ihmal etmemeye çalışan bir kadının görüldüğünü belirtiyor. Annelik kavramının sadece kendinden vazgeçmek olmadığına değinen oyuncu, anne olmadığı için kesin konuşmaktan çekinse de kadın ve birey olmanın ne demek olduğunu bildiğini vurguluyor.

Oyunculuk ve yapımcılık deneyimi

Filmde bazı sahnelerde karşısında fiziksel olarak olmayan bir varlıkla ilişki kurmak zorunda kalan Hazar Ergüçlü, bu durumu "özgürleştirici" olarak tanımlıyor. Hayal gücüyle baş başa kalmanın oyunculuğun özü olduğunu ve çocukluktaki boşlukla oynama deneyimine benzediğini söylüyor.

Sadece oyuncu olarak değil, ortak yapımcı olarak da yer aldığı “Mutter” projesinin arkasında durmak istediğini belirten oyuncu, bu anlamda projenin kendisi için özel bir yere sahip olduğunu anlatıyor. Yanında Ömer Atay gibi deneyimli bir yapımcı ve Alphan Eşeli gibi vizyon sahibi birinin olmasını şans olarak görüyor. Yaratım sürecine daha çok çekim sırasında dahil olan Ergüçlü, filmin daha görünür olması için yapımcılık sorumluluğunu üstlendi.

Farklılığa tahammülsüzlük ve gerçek kadınlar

Tribeca'dan Sitges'e uzanan festival yolculuğunda, yerel bir hikâyenin evrensel bir duyguyla karşılanmasının kendisini şaşırttığını söyleyen oyuncu, özellikle şiddet dolu bir korku filmi beklentisiyle gelenlerin Gül'ün duygusundan etkilenmiş olmasından mutluluk duyduğunu ifade etti. Altın Koza'daki ödül konuşmasında insanların kalıplara sokulmasına karşı çıkan Ergüçlü, insanların farklı olana tahammül edememesinin nedeninin düşük farkındalık ve dürtüsellik olduğunu savunuyor. İnsanların çok az şey bildiğini ve ne kadar öğrenirlerse öğrensinler sadece oldukları kişi kadarını kavrayabileceklerini ekliyor.

Sinemadaki “güçlü kadın” temsili hakkında da yorum yapan Hazar Ergüçlü, bu kavramın zamanla bir formüle dönüştüğünü düşünüyor. Eskiden kadınların ya kurban ya da birinin eşi/annesi olarak gösterildiğini, buna tepki olarak doğan "güçlü kadın" figürünün ise zamanla hiç ağlamayan, kimseye ihtiyaç duymayan, dövüşen kadınlar şeklinde yeni bir kalıba dönüştüğünü belirtiyor. Gücün, kırılganlığın yokluğu olmadığını söyleyen oyuncu; korkan, hata yapan ve çelişkili kararlar veren ama kendi hayatının öznesi olarak kalan kadının ona daha güçlü göründüğünü vurguluyor. Karakterlerde onu çekenin "güçlü" olmaları değil, gerçek olmaları olduğunu, asıl meselenin kadın karakterlere sıfatlar yakıştırmak değil, onlara erkek karakterlerin sahip olduğu karmaşıklığı tanımak olduğunu dile getiriyor.

Dilber karakteriyle mesafe

Geniş kitlelerce tanınan Dilber karakteriyle kendi kimliği arasındaki mesafeye değinen oyuncu, Dilber'in kendisi değil, tamamen başka biri olduğunu söylüyor. Sahne çekimleri dışında Dilber olmadığını, çünkü onun gerçek bir insan bile olmadığını belirten Ergüçlü, oyuncunun karakterle arasındaki mesafenin herhangi iki kişi arasındaki mesafe kadar olduğunu ifade ediyor.