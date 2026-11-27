Eğlence

Hailey Baldwin Bieber, hayatında yeni bir sayfa açarak 30 yaşına girdi. Justin Bieber, eşinin bu önemli dönüm noktası için oldukça gösterişli sürprizler hazırladı. Çift, kutlamalar için Bahamalar'da tropikal bir tatile çıktı. Bu özel tatilde onlara ünlü konukları Kylie Jenner ve Kendall Jenner da eşlik etti.

Tatilin gündüz saatlerinde denizin ve güneşin keyfini çıkaran Hailey Bieber, altın rengi bikinisiyle çekilen bir fotoğrafını sosyal medya sayfasında paylaştı. Gece olduğunda ise Justin Bieber, eşinin yeni yaşını karşılamak için görkemli bir havai fişek gösterisi düzenledi. Hailey, yeni yaş günüyle ilgili paylaşımlarına takipçilerinden çok sayıda beğeni ve iyi dilek mesajı aldı.

Aslında çift, 2018 yılında hayatlarını resmen birleştirdiğinden beri sürekli evliliklerinin sarsıldığı ve aralarının iyi olmadığı yönündeki söylentilerin merkezindeydi. Hatta önceki yıl Justin Bieber'ın sokaklarda tuhaf giysilerle görülmesi ve eşiyle yan yanayken aralarında fark edilen soğukluk, boşanacakları iddialarını iyice güçlendirmişti.

Ancak Hailey ve Justin, arada sırada her evli çift gibi tartışsalar da birlikteliklerini sürdürmekte kararlılar. İki yaşındaki oğulları Jack Blues'un anne ve babası olan çift, son görüntülerinde çizdikleri mutluluk tablosuyla en azından şimdilik tüm o sorunları aştıklarını kanıtladı. Hailey Baldwin Bieber, haklarındaki iddialara inat kutlama anlarında çekilen pozlarını paylaşarak mutlu yuvalarını ayakta tutmayı başardıklarını gösterdi.

Bakalım bu tropikal rüzgarlar boşanma dedikodularını tamamen süpürüp atacak mı?