Eğlence

Oyuncu Aybüke Pusat ve sevgilisi Furkan Andıç, Arnavutköy'deki bir mekandan çıkarken objektiflere yakalandı.

Muhabirlerin sorularını "Arabaya geçmemiz lazım trafik olacak" diyerek geri çeviren ikili, pek fazla vakit ayırmadı. İlişkilerinin nasıl gittiği sorulduğunda ise Furkan Andıç, "Her şey yolunda çok teşekkür ediyoruz" diyerek durumu özetledi.

Bizce bu kadar net cevaplar her zaman en iyisidir; hem kibarlıklar yapılmış hem de merak edilen soruya cevap verilmiş.