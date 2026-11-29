Eğlence

2 Aralık 2023'te evlenen oyuncu Alina Boz ve işletmeci-yönetmen Umut Evirgen cephesinde heyecan dorukta. Ağustos ayında yaptıkları cinsiyet partisiyle bir kız bebeklerinin olacağını müjdeleyen çift, artık ilk çocuklarını kucaklarına almaya hazırlanıyor.

Sosyal medya hesabından ara ara hamilelik güncesi tutan 28 yaşındaki oyuncudan yeni fotoğraflar geldi. Paylaşılan karelerde Alina Boz'un karnının iyice büyüdüğü görülüyor.

Sizce de çok tatlı görünmüyor mu?