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Avril Lavigne, 42 yaşında ilk çocuğunu kucakladığını duyurarak herkesi ters köşe yaptı. Uzun süredir gözlerden uzak yaşayan şarkıcı, bu mutlu haberi paylaşırken çocuğunun babasının kim olduğu konusundaki gizemini korumayı seçti.

Herkesin gündeme gelmeye çalıştığı bu dönemde Lavigne'in düşük profilli tavrı dikkat çekiyor. Üç kişilik ailelerinde kendisi dışında kimsenin magazin basınında yer almadığını belirten sanatçı, "Bunun da böyle kalmasını istiyoruz" diyerek özel hayatındaki sınırlarını net bir şekilde çizdi.

Sessiz sedasız yaşamayı tercih etse de banka hesapları pek öyle değil. Lavigne'in yaklaşık 65 milyon dolarlık bir servete sahip olduğu ortaya çıktı. Yani hem huzuru hem de parayı aynı anda yakalamış durumda.

Daha önceki röportajlarında çocuk sahibi olmanın büyük bir sorumluluk olduğunu belirten ve doğru insanı bulana kadar bekleyeceğini söyleyen şarkıcı, belli ki aradığı kriterlere uygun kişiyi sonunda buldu.

Sekiz kez Grammy adaylığı bulunan yıldız, boş zamanlarını popüler mekanlarda geçirmek yerine evde vakit geçirmeyi tercih ediyor. Kendisini iyi bir aşçı olarak tanımlayan Lavigne, ev dekorasyonu ve yemek yapmakla ilgilenerek kendi dünyasında mutlu olduğunu ifade ediyor.