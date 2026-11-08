GMMTV ปล่อยหมัดเด็ด! เปิดไลน์อัป GMMTVNEXT : GENERATION HAPPY จัดเต็มคอนเทนต์ปี 2027
GMMTV จัดงานแถลงข่าว GMMTVNEXT : GENERATION HAPPY เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ณ Union Hall เพื่อเปิดตัวคอนเทนต์ประจำปีแบบยิ่งใหญ่ โดยยกทัพศิลปินมาเปิดโปรเจกต์ที่เน้นการสร้างประสบการณ์ความสุขและความประทับใจผ่านผลงานคุณภาพ ซึ่งเปิดงานด้วยโชว์สุดพิเศษจากผู้เข้าแข่งขันรายการ PROJECT ALPHA NEW CLAN และตามด้วยความน่ารักของเหล่า GMMTV Fandom Chara
วิสัยทัศน์ปี 2027 และการปั้นคนรุ่นใหม่
ไม่ใช่แค่เรื่องซีรีส์ แต่ GMMTV ยังกางวิสัยทัศน์สำหรับปี 2027 เพื่อยกระดับวงการบันเทิงไทย โดยมีการร่วมมือกับโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย สร้างหลักสูตรโครงการ E3 ที่เน้นพัฒนาทักษะวิชาชีพด้านบันเทิงโดยเฉพาะ นอกจากนี้ยังขยายจักรวาล GMMTV Fandom Characters ให้แฟนๆ ได้ใกล้ชิดกับคาแรกเตอร์ต่างๆ มากขึ้นผ่านโปรเจกต์ GMMTV FANARIUM
มิวสิคัลและโปรเจกต์ยักษ์
เปิดลิสต์คอนเทนต์ด้วยความอลังการอย่าง DEAR EVAN HANSEN THAILAND ละครบรอดเวย์มิวสิคัลเวอร์ชันภาษาไทยที่ได้ วิลเลี่ยม จักรภัทร มานำแสดง และยังมีโปรเจกต์ VAMP ซึ่งเป็นงานคอลแลบระหว่าง GMMTV กับ MDA Entertainment บริษัทของ ไมค์ พิรัชต์ ที่น่าจับตามองสุดๆ
สาย GL และโรแมนติกที่ห้ามพลาด
ฝั่ง Girls’ Love ก็จัดหนักไม่แพ้กัน เริ่มที่ วันที่ฟ้ามีเฌอ Cherish เรื่องราวความรักและความลับที่นำแสดงโดย มิ้ลค์-เลิฟ ต่อด้วยแนวโรแมนติกแอ็กชันดราม่าเรื่อง คนเดียวในสายตา (Lost in Your Eyes) ที่ได้ น้ำตาล-ฟิล์ม มาประกบคู่ รวมถึงซีรีส์ชุด Be Mine รักนี้เป็นของเธอ และการเปิดตัวคู่พาร์ตเนอร์ใหม่อย่าง ณิชา-พรีม ในเรื่อง Safety Flirt ห้ามเข้าใกล้หัวใจกำลังทำงาน
มหกรรมความฟินของสาย BL
ทางด้าน Boys’ Love ขนมาแบบล้นจอ เริ่มด้วยซีรีส์ชุดพีเรียด ตรีวัชรกาล A SEASON TO REMEMBER ที่รวมสามคู่รักอย่าง เอิร์ท-มิกซ์, บุ๋น-เปรม และ เฟิร์ส-ข้าวตัง ตามด้วย ลูกเพื่อนแม่ Boys 4 Moms ที่รวมนักแสดงหลายเจนฯ นำโดย เต-นิว, จิมมี่-ซี, ฟอส-บุ๊ค และ จูเนียร์-มาร์ค พร้อมทัพนักแสดงรุ่นใหญ่อย่าง หญิง-แคทรียา-เบลล์-หว่าหวา และปิดท้ายด้วย The HALO เทวดามาขอพร ซีรีส์แฟนตาซีที่รวม 4 คู่ 8 ดาวรุ่ง ได้แก่ เจมีไนน์-โฟร์ท, ปอนด์-ภูวินทร์, วิลเลี่ยม-เอส และ เพิร์ธ-แซนต้า
โปรเจกต์ดัดแปลงและงานสร้างสรรค์
นอกจากนี้ยังมี The Jigsoul ยินดีด้วยรักได้ไปต่อ ซีรีส์โรแมนติกเรียลลิตี้ที่นำแสดงโดย วิน เมธวิน, นานิ หิรัญกฤษฎิ์ และการร่วมงานครั้งแรกกับ มาเบล สุชาดา อีกทั้งยังมี Shooting Stars ที่ดัดแปลงจากซีรีส์เกาหลี นำแสดงโดย เจมีไนน์-ตู และ Pie and the 7 Witches พายยกกำลังเจ็ด ซีรีส์แนวแฟนตาซีโรแมนติกคอเมดีที่สร้างจากการ์ตูนมังงะ นำแสดงโดย โฟร์ท-มิ้ม
ตบท้ายด้วยโปรเจกต์ยักษ์ที่ดัดแปลงจากซีรีส์เกาหลีชื่อดังอย่าง ITAEWON CLASS THAI EDITION ที่ได้ สกาย-ณิชา-ฟิล์ม-จิมมี่-มาร์ค และ นก สินจัย มาร่วมแสดง ซึ่งทั้งหมดนี้คือความตั้งใจของ GMMTV ที่จะสร้างผลงานคุณภาพทั้งออริจินัลและดัดแปลง เพื่อครองใจผู้ชมทุกเจเนอเรชันและผลักดันคอนเทนต์ไทยสู่ระดับสากลในปี 2027
ไลน์อัปแน่นขนาดนี้ ถามจริง มีเวลาพักผ่อนกันบ้างไหมเนี่ยทั้งนักแสดงและแฟนคลับ!