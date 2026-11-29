วิน เมธวิน โชว์ฟอร์มดุ ยิง 3 ประตูใน GMMTV STARLYMPICS 2026
สนามแทบลุกเป็นไฟเมื่อ 28 พฤศจิกายน 2026 ในงาน GMMTV STARLYMPICS 2026 ที่อิมแพ็ค อารีน่า เพราะ วิน เมธวิน ลงสนามนำทัพทีม Shadow Eagle มาดวลแข้งกับทีม Lightning Cheetah แบบไม่มีคำว่าถอย งานนี้วินไม่ได้มาแค่ให้ครบจำนวน แต่โชว์ความปังด้วยการเตะเข้าถึง 3 ลูก ทำเอาเสียงเชียร์ดังสนั่นหวั่นไหวไปทั่วงาน
ตบท้ายความน่ารักด้วยช็อตที่วินถ่ายรูปคู่กับน้องเมต้ามาสคอตลูกสาวพร้อมเหรียญรางวัล STARLYMPICS 2026 เป็นอันจบภารกิจส่งท้ายปีที่ทั้งทุ่มเทและสมศักดิ์ศรี จนแฟนๆ ทั้งในงานและทางออนไลน์ปลื้มปริ่มกันรัวๆ
ยิงสามลูกแบบนี้ สงสัยต้องส่งชื่อเข้าคัดตัวทีมชาติแล้วมั้ยคะ?
จากแหล่งข้อมูลสาธารณะ วิกิพีเดีย ยูทูบ อินสตาแกรม และติ๊กต็อก