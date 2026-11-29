บอสณวัฒน์ประกาศชัด อิงฟ้าไม่รับงานหนัง-ละครแล้ว ชี้ไม่คุ้มค่าตัวเฉลี่ยวันละ 2 หมื่น
บอสณวัฒน์ อิสรไกรศีล ออกมาประกาศชัดว่า อิงฟ้า วราหะ จะหยุดรับงานแสดงทั้งหนังและละคร เนื่องจากมองว่าใช้เวลาถ่ายทำนานแต่ได้ค่าตัวไม่คุ้มเท่าการออกอีเวนต์ โดยยกตัวอย่างว่างานหนึ่งเรื่องได้ 2-3 ล้านบาท แต่ต้องอยู่ในกองถ่ายถึง 40 วัน ซึ่งถ้าเฉลี่ยแล้วจะตกวันละ 2 หมื่นบาทเท่านั้น
ส่วนงานอีเวนต์ที่รับนั้น เรตอยู่ที่ 750,000 บาทต่อครั้ง โดยใช้เวลาไม่เกิน 2 ชั่วโมง ซึ่งรวมการร้องเพลงหนึ่งเพลง เล่นเกม ถ่ายรูปกับแบ็กดรอป และให้สัมภาษณ์
นอกจากนี้ยังมีเงื่อนไขสุดเป๊ะว่าต้องเช็คผู้ร่วมงานด้วยว่ามีใครบ้าง ถ้าทำงานแล้วรู้สึกอึดอัดก็จะขอขึ้นราคา และที่สำคัญคือต้องได้ยืนตำแหน่งกลางงาน ส่วนถ้าเป็นงานแฟชั่นโชว์ต้องได้เดินฟินาเล่เท่านั้น ถ้าไม่ได้เดินฟินาเล่ก็ไม่ไป
พูดตรงจนใจสั่นขนาดนี้ ใครจะจ้างต้องเตรียมงบและเตรียมตำแหน่งที่หนึ่งไว้ให้พร้อมเลยนะ
จากแหล่งข้อมูลสาธารณะ วิกิพีเดีย ยูทูบ อินสตาแกรม และติ๊กต็อก