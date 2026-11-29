ทำไมลูกโป่งถึงดูดผม? เฉลยความลับไฟฟ้าสถิตที่ทำให้ผมตั้งชัน
การเอาลูกโป่งที่เป่าแล้วมาถูบนเส้นผมหรือเสื้อผ้า แล้วเห็นมันดูดติดหนึบจนผมตั้งชันเหมือนมีแรงดึงล่องหน ไม่ใช่มายากลที่เอาไว้โชว์ในปาร์ตี้ แต่เป็นกลไกทางฟิสิกส์ในชีวิตประจำวันที่เรียกว่า ไฟฟ้าสถิต
จุดเริ่มต้นของเรื่องนี้อยู่ที่ทุกสิ่งรอบตัวเรา ตั้งแต่เส้นผมไปจนถึงยางของลูกโป่ง ล้วนประกอบด้วยอะตอมที่มีโปรตอนซึ่งมีประจุบวก และอิเล็กตรอนที่มีประจุลบ โดยปกติแล้วประจุเหล่านี้จะอยู่ในสภาวะสมดุล แต่เมื่อวัสดุสองชนิดที่ต่างกันมาสัมผัสและถูไถกันอย่างแรง ความสมดุลนี้จะถูกทำลายลงภายในเวลาเพียงไม่กี่วินาที
ขั้นตอนการเกิดแรงดึงดูดล่องหนนี้เริ่มจากตอนที่เราถูลูกโป่งบนเส้นผม อิเล็กตรอนจะเคลื่อนที่จากผิวเส้นผมไปยังยางของลูกโป่ง เนื่องจากยางมีความสามารถในการกักเก็บประจุลบได้มากกว่า ส่งผลให้ลูกโป่งมีประจุลบสะสมเกิน และในขณะเดียวกัน เส้นผมของเราจะกลายเป็นประจุบวกเพราะสูญเสียอิเล็กตรอนไป
ตามธรรมชาติแล้ว ประจุไฟฟ้าที่ต่างกันจะดึงดูดกัน ดังนั้นลูกโป่งที่มีประจุลบจึงดึงดูดกับเส้นผมที่มีประจุบวกทันที และเพราะเส้นผมมีน้ำหนักเบามาก จึงถูกดึงให้ลอยขึ้นในอากาศและไปติดหนึบกับผิวลูกโป่ง ส่วนเส้นผมแต่ละเส้นจะผลักกันเองเพราะทุกเส้นต่างมีประจุบวกเหมือนกันหมด
อีกหนึ่งข้อสังเกตคือ เราจะเห็นไฟฟ้าสถิตเกิดขึ้นได้ง่ายขึ้นในวันที่อากาศหนาวช่วงฤดูหนาว หรือในห้องที่เปิดเครื่องทำความร้อน เพราะเมื่อความชื้นในอากาศต่ำ ประจุไฟฟ้าจะไม่สามารถระบายออกสู่ชั้นบรรยากาศได้ง่ายๆ แต่จะติดค้างอยู่บนเส้นผมและลูกโป่ง ทำให้แรงดึงดูดนี้คงอยู่ได้นานกว่าปกติ
สรุปคือมันไม่ใช่เวทมนตร์อะไรเลย แค่เรื่องของประจุบวกกับลบที่ตกลงใจจะมาเจอกันเท่านั้นเอง ใครเคยลองทำแล้วผมตั้งเป็นทรงสิงโตบ้าง?