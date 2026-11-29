กรี๊ดสลบ! ปอร์เช่จับข้อมือใบเฟิร์นกลางงานนิทรรศการ ทำเอาชาวเน็ตหูตาพร่ามัว
มีเรื่องให้ได้จิ้นกันอีกแล้ว! เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2026 ใบเฟิร์น พิมพ์ชนก และ ปอร์เช่ ศิวกร มาเจอกันที่งานนิทรรศการ THE WORLD WITHIN : AN EXHIBITION ซึ่งเป็นงานศิลปะเดี่ยวแบบ Immersive Exhibition ของปอร์เช่ (หรือ SVRN) นั่นเอง
แต่ที่ทำเอาโซเชียลระเบิดคือช็อตที่ปอร์เช่จับข้อมือใบเฟิร์น งานนี้ทำเอาแฟนๆ กรี๊ดกันสนั่นหวั่นไหว ถึงขั้นมีคอมเมนต์ว่าด้อมเช่ใบสั่นสะเทือน แถมบางคนยังยกให้เป็นคู่รักที่น่ารักที่สุดแห่งปี 2026 ไปเลย เรียกว่าเป็นโมเมนต์เล็กๆ ที่สร้างแรงกระเพื่อมมหาศาลจริงๆ
บอกเลยว่าเคมีคู่นี้คือดีย์ ใครจะต้านไหว!
จากแหล่งข้อมูลสาธารณะ วิกิพีเดีย ยูทูบ อินสตาแกรม และติ๊กต็อก