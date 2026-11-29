ว้าวุ่นเลย! MODHAUS รีบเบรกข่าวลือ จองฮเยริน tripleS เดตเด็กฝึกค่าย SM
จบดราม่าแบบไวแสง! เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน ทาง MODHAUS ต้นสังกัดของสาวๆ วง tripleS ออกแถลงการณ์สยบข่าวลือที่ว่อนเน็ต โดยยืนยันชัดเจนว่า จองฮเยริน สมาชิกวง tripleS และ ฮามิน เด็กฝึกหัดจากค่าย SM Entertainment ไม่ได้คบหากันอย่างที่หลายคนเม้าท์กัน แต่ความสัมพันธ์ของทั้งคู่คือเพื่อนที่สนิทกันมานานแล้วจ้า
เรื่องของเรื่องคือมีคนเอาภาพจากตู้ถ่ายภาพที่ระบุวันที่ 24 ธันวาคม 2023 มาโพสต์ลง X (Twitter) โดยอ้างว่าเป็นภาพของฮามินและจองฮเยรินในลักษณะใกล้ชิดกัน โพสต์นั้นกลายเป็นไวรัล ยอดเข้าชมทะลุ 6 ล้านครั้งภายในเวลา 15.00 น. ของวันเดียวกัน แถมชาวเน็ตสายสืบยังขยันจัด ขนหลักฐานมาเทียบรัวๆ ทั้งแหวน ต่างหู เคสโทรศัพท์ และเครื่องประดับที่ลวดลายคล้ายกันจนน่าสงสัย
แต่ก็มีคนใจเย็นตั้งข้อสังเกตว่า คนในรูปน่ะใช่ตัวจริงหรือเปล่า? เพราะบางคนมองว่าผู้ชายในภาพอาจไม่ใช่ฮามินในช่วงปี 2023 หรือหนักกว่านั้นคืออาจจะเป็นภาพที่สร้างจาก AI ส่วนฝั่งแฟนคลับก็มีอาการกังวล เพราะฮามินยังไม่ได้เดบิวต์เป็นศิลปินอย่างเป็นทางการด้วย
สรุปคือค่ายบอกว่า 'เพื่อนกัน' จบนะ! ส่วนเราว่างานนี้สายสืบโซเชียลทำงานหนักเกินปุยมุ้ย หรือจริงๆ แล้วแค่อยากหาเรื่องให้ใจฟูเฉยๆ กันแน่?