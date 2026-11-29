ไบร์ท วชิรวิชญ์ อัปเลเวลความอินเตอร์ กระทบไหล่ เดวิด เบ็คแฮม ในดินเนอร์สุดหรูที่สิงคโปร์
วงการบันเทิงไทยมีเรื่องให้กรี๊ดอีกแล้ว เมื่อศิลปินหนุ่ม ไบร์ท วชิรวิชญ์ ชีวอารี ได้รับเชิญให้เข้าร่วมงาน An Evening Beyond ซึ่งเป็นดินเนอร์สุดเอ็กซ์คลูซีฟเพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลส่งท้ายปี จัดขึ้นโดย Marina Bay Sands ที่ประเทศสิงคโปร์ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2026
งานนี้ไม่ได้หรูแค่สถานที่ แต่แขกที่มาก็ระดับโลก เพราะมี เดวิด เบ็คแฮม อดีตนักฟุตบอลชื่อดังมาร่วมงานในฐานะ Sands Global Ambassador ด้วย ซึ่งไบร์ทก็ได้พบปะพูดคุยกับเบ็คแฮมอย่างเป็นกันเองและมีการถ่ายรูปร่วมกัน จนกลายเป็นโมเมนต์ไวรัลที่ชาวเน็ตพูดถึงกันรัวๆ ซึ่งจริงๆ แล้วทั้งคู่เคยเจอกันมาแล้วหลายครั้งในอีเวนต์ระดับโลก
ความปังยังไม่จบแค่นั้น เพราะเดวิด เบ็คแฮม ยังใจดีโพสต์ภาพคู่กับ ไบร์ท ลงในอินสตาแกรมเพื่อรวบรวมบรรยากาศของค่ำคืนสุดพิเศษนี้ให้อีกด้วย เรียกว่าเป็นการตอกย้ำอิทธิพลของไบร์ทในฐานะศิลปินไทยที่ได้รับการยอมรับในเวทีสากลได้อย่างสง่างามจริงๆ
ส่วนไฮไลต์อื่นๆ ในงาน An Evening Beyond ยังมีโชว์ดนตรีสดจาก Sampha ศิลปินแนว R&B และโซลชาวอังกฤษเจ้าของรางวัล Mercury Prize รวมถึงศิลปินจากสิงคโปร์อย่าง Benjamin Kheng และ Iman Fandi ที่มาร่วมสร้างสีสันตลอดทั้งงาน
บอกเลยว่างานนี้ไบร์ททำถึงมาก ยืนหนึ่งในระดับอินเตอร์แบบสับๆ ใครจะต้านไหว!