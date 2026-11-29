จันจิฟาดกลับนิ่มๆ หลังโดนแช่งรักล่ม เผยเป้าหมายตอนนี้คือ 'ลูก' มากกว่า 'งานแต่ง'
กลายเป็นประเด็นร้อนขึ้นมาทันที เมื่อจันจิ จันจิรา และมาริโอ้ เมาเร่อ ถูกชาวเน็ตบางส่วนเข้าไปคอมเมนต์แซะ แถมแช่งให้ความรักไปไม่รอด หลังจากที่ฝ่ายชายออกมาเผยแพลนการแต่งงานในอีกสองปีข้างหน้า
ล่าสุด จันจิ ออกมาเปิดใจถึงเรื่องนี้แบบสับๆ ว่า เรื่องอนาคตที่พูดกันนั้นเป็นแค่การพูดคุยกันเฉยๆ ยังไม่ได้มีการกำหนดวันแต่งงานที่ชัดเจนอะไรทั้งนั้น แต่สิ่งที่ทั้งคู่ให้ความสำคัญมากกว่างานวิวาห์ก็คือ 'การวางแผนมีลูก' ซึ่งเจ้าตัวมองว่าการสร้างครอบครัวและการมีลูกคือเป้าหมายหลักในชีวิตที่สำคัญกว่า
ความพีคคือ จันจิ เล่าว่าตัวเองเคยฝากไข่ไว้ตั้งแต่อายุ 31 ปี แต่จำนวนไข่มีไม่มากนัก ซึ่งถ้าในอนาคต มาริโอ้ ยังอยากมีลูกด้วยกัน ทั้งคู่ก็อาจจะกลับมาคุยและวางแผนเรื่องนี้กันอีกครั้งในช่วงสองปีข้างหน้า ส่วนเรื่องงานแต่งงานนั้นเอาไว้ก่อน เพราะตอนนี้ทั้งคู่ยังมีภาระหน้าที่และความรับผิดชอบเรื่องงานค่อนข้างมาก
ส่วนดราม่าที่มีคนเข้ามาแช่งความรัก จันจิ ยอมรับว่าเข้าใจคนที่อาจจะไม่เห็นด้วย แต่ก็ฝากบอกแบบนิ่งๆ ว่า ถ้าวันหนึ่งความสัมพันธ์มันไม่ใช่ เดี๋ยวทั้งคู่ก็คงแยกย้ายกันไปเอง พร้อมทิ้งท้ายสั้นๆ ว่า อย่าเพิ่งแช่งกันเลย
งานนี้แฟนๆ ต่างส่งกำลังใจให้ทั้งคู่กันไม่น้อย