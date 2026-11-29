สิ้นสุดการรอคอย! โรเบิร์ต แพตทินสัน ขึ้นแท่นเป็น James Bond คนใหม่
ทำเอาชาวเน็ตตื่นตัวกันทั้งโซเชียล เพราะเมื่อ 16 พฤศจิกายน 2026 Amazon MGM Studios ได้ประกาศเลือก โรเบิร์ต แพตทินสัน ให้มารับบทเป็น เจมส์ บอนด์ หรือสายลับ 007 คนที่ 7 อย่างเป็นทางการ ซึ่งเป็นการส่งไม้ต่อจาก แดเนียล เคร็ก ที่ปิดตำนานไปใน No Time to Die เมื่อปี 2021
การประกาศครั้งนี้ถือเป็นการสิ้นสุดการรอคอยที่ยาวนานถึง 5 ปี ในการเฟ้นหาตัวแสดงที่เหมาะสมที่สุด ซึ่งแพตทินสันสามารถเฉือนชนะตัวเต็งอีกหลายคนจนคว้าบทนี้ไปครองได้ โดยหนังภาคที่ 26 นี้จะเป็นผลงานเรื่องแรกภายใต้การดูแลของ Amazon MGM Studios และที่น่าตื่นเต้นยิ่งกว่าคือได้ เดอนีส์ วีลเนิฟว์ มานั่งแท่นเป็นผู้กำกับ ซึ่งแพตทินสันเผยว่าบทนี้คือเกียรติสูงสุดในชีวิตและเหมือนความฝันที่เป็นจริง แถมด้วยฐานแฟนคลับที่แข็งแกร่งจากหลายช่วงวัย ทำให้เขาถูกมองว่าเป็นแม่เหล็กที่จะเข้ามาเปิดยุคใหม่ให้กับแฟรนไชส์ระดับตำนานนี้ได้อย่างลงตัว
จากแวมไพร์หนุ่มสู่สายลับระดับโลก
หากมาดูโปรไฟล์ของ โรเบิร์ต ดักลาส โธมัส แพตทินสัน นักแสดงหนุ่มชาวอังกฤษที่เกิดเมื่อ 13 พฤษภาคม 1986 คนนี้ บอกเลยว่าเส้นทางในวงการของเขาไม่ธรรมดา เพราะเริ่มจากการเป็นนายแบบและนักแสดงละครเวทีในลอนดอน ก่อนจะเริ่มเป็นที่รู้จักในวงกว้างจากบท เซดริก ดิกกอรี นักเรียนดีเด่นบ้านฮัฟเฟิลพัฟใน Harry Potter and the Goblet of Fire ปี 2005
แต่จุดที่ทำให้ชื่อเสียงพุ่งทะยานสู่ระดับซูเปอร์สตาร์จริงๆ คือการรับบทเป็น เอ็ดเวิร์ด คัลเลน แวมไพร์หนุ่มผู้มีพลังอ่านใจและมีความเร็วเหนือมนุษย์ใน The Twilight Saga ช่วงปี 2008-2012 ซึ่งหลังจากจบแฟรนไชส์นี้ เขาเลือกทางเดินที่ท้าทายด้วยการรับงานหนังอิสระและร่วมงานกับผู้กำกับสายรางวัลหลายคน จนสามารถลบภาพจำเดิมๆ และได้รับเสียงชื่นชมในฝีมือการแสดงอย่างล้นหลาม
พิสูจน์ฝีมือผ่านบทบาทที่หลากหลาย
ความสามารถที่เฉียบคมทำให้เขากลับมาผงาดในหนังฟอร์มยักษ์ได้อย่างสมศักดิ์ศรี โดยเฉพาะบท นีล เจ้าหน้าที่ลึกลับผู้สุขุมและเชี่ยวชาญเทคโนโลยีการย้อนกลับทางเอนโทรปีใน Tenet ปี 2020 ซึ่งเป็นบทที่ใกล้เคียงกับความเป็นสายลับมากที่สุด และทำให้หลายคนเห็นว่าเขาเหมาะกับบท 007 นอกจากนี้ยังพลิกโฉมเป็น บรูซ เวย์น หรือ แบทแมน นักสืบหนุ่มที่เต็มไปด้วยความแค้นใน The Batman ปี 2022
นอกจากนี้เขายังมีผลงานระดับมาสเตอร์พีซอย่าง Mickey 17 ปี 2025 ในบท มิกกี้ บาร์นส์ มนุษย์ใช้แล้วทิ้งที่ต้องถูกพิมพ์ขึ้นใหม่ซ้ำๆ เพื่อทำภารกิจเสี่ยงตาย รวมถึงงานในปี 2026 อย่าง The Odyssey ที่รับบทเป็น แอนติโนอุส ขุนนางจอมคุกคาม และ The Drama ที่รับบทเป็น ชาร์ลี ทอมป์สัน ภัณฑารักษ์พิพิธภัณฑ์ที่ต้องเจอความลับของคู่หมั้นก่อนวันแต่งงาน
ส่วนใครที่สงสัยว่า James Bond ฉบับแพตทินสันจะเข้าฉายเมื่อไร คาดว่าจะเข้าฉายในช่วงปี 2028
บอกเลยว่าจากแวมไพร์มาเป็นแบทแมน แล้วตอนนี้มาเป็น 007 คือที่สุดของความปัง ใครจะต้านไหว!