ว้าวุ่นเลย! ไฮโซน้ำหวานขอเคลียร์ด่วน หลังโดนโยงเส้นเงิน บุ๋ม ปนัดดา
เรื่องนี้ทำเอาสายโทรศัพท์แทบค้าง เพราะไฮโซน้ำหวาน พัสวี ภรรยาของนาวิน ต้าร์ ต้องรีบออกมาประกาศเคลียร์ให้ชัดแบบด่วนๆ หลังจากมีการโยงไฮโซสาวคนดังกับประเด็นเส้นเงินของ บุ๋ม ปนัดดา
โดยไฮโซน้ำหวานได้แคปโพสต์จากเพจข่าวหนึ่งในโซเชียลที่ระบุว่า "เวลานี้งานเข้า!! ไฮโซสาวคนดัง เส้นเงินของ บุ๋ม ปนัดดา โยงไปหาหลายสิบล้านบาท จริงหรือไม่" ซึ่งงานนี้เจ้าตัวถึงกับตัดพ้อที่ต้องมาเจอเรื่องแบบนี้ แถมยังบอกว่าสายโทรศัพท์ติดต่อเข้ามาแบบฉ่ำมากจนต้องรีบออกมาจัดการให้จบ
บอกเลยว่าโดนลากไปเกี่ยวแบบนี้ เป็นใครก็ต้องรีบเคลียร์ให้ชัด จะได้นอนหลับฝันดีกันทุกฝ่ายนะจ๊ะ
จากแหล่งข้อมูลสาธารณะ วิกิพีเดีย ยูทูบ อินสตาแกรม และติ๊กต็อก