รวมตัวตัวตึง! ทนายแก้วฉลองวันเกิดสุดอบอุ่น เพื่อนดารา-คนดังแห่ร่วมเฟรมเพียบ
ทนายแก้วจัดงานฉลองวันเกิดแบบเป็นกันเอง โดยมีเพื่อนพี่น้องคนสนิทมาร่วมงานกันพร้อมหน้า บรรยากาศในงานเต็มไปด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ ซึ่งเห็นได้ชัดจากภาพหมู่โต๊ะใหญ่ที่ทุกคนมารวมตัวกันอย่างอบอุ่น
เจ้าตัวได้โพสต์ข้อความระบุว่า “วันเกิดปีนี้ ดีใจที่ยังรักกัน” พร้อมติดแฮชแท็ก #มิตรภาพสวยงามเสมอ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความผูกพันของคนรอบตัวในค่ำคืนพิเศษนี้
งานนี้ทนายแก้วติดแฮชแท็กชื่อคนใกล้ชิดไว้หลายคน ทั้งหนุ่มกรรชัย, ป๋องกพล, ตุ๊กบริบูรณ์, เอกสายไหม, พี่ธนกฤต, โอ๊ตปราโมทย์, เสนาหอย, น้าเน็ก, วันอยู่บำรุง, จุ๊บ jib, แจ๊คขำเปียกพะโล้, ทีมงานสายไหม, นักสืบฉัตร, พี่อาทร, อุ้ยภาคภูมิ, ทนายเดชา, ทนายกิ่ง, ทนายตุ๋ย, อาร์ตโคตรคูล, ช่างบอลอินดี้ และหม่อมถนัดแดก
เห็นลิสต์รายชื่อแขกแล้วต้องบอกว่า เป็นวันเกิดที่ไม่ได้มีแค่ความสนุก แต่ยังอบอวลไปด้วยมิตรภาพจริงๆ
ถ้าเป็นวันเกิดเรา จะชวนใครมานั่งร่วมโต๊ะแบบนี้บ้าง?