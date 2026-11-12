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บันเทิง

รวมตัวตัวตึง! ทนายแก้วฉลองวันเกิดสุดอบอุ่น เพื่อนดารา-คนดังแห่ร่วมเฟรมเพียบ

Mandy Mandopoulos · 12 พฤศจิกายน 2569

ทนายแก้วจัดงานฉลองวันเกิดแบบเป็นกันเอง โดยมีเพื่อนพี่น้องคนสนิทมาร่วมงานกันพร้อมหน้า บรรยากาศในงานเต็มไปด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ ซึ่งเห็นได้ชัดจากภาพหมู่โต๊ะใหญ่ที่ทุกคนมารวมตัวกันอย่างอบอุ่น

เจ้าตัวได้โพสต์ข้อความระบุว่า “วันเกิดปีนี้ ดีใจที่ยังรักกัน” พร้อมติดแฮชแท็ก #มิตรภาพสวยงามเสมอ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความผูกพันของคนรอบตัวในค่ำคืนพิเศษนี้

งานนี้ทนายแก้วติดแฮชแท็กชื่อคนใกล้ชิดไว้หลายคน ทั้งหนุ่มกรรชัย, ป๋องกพล, ตุ๊กบริบูรณ์, เอกสายไหม, พี่ธนกฤต, โอ๊ตปราโมทย์, เสนาหอย, น้าเน็ก, วันอยู่บำรุง, จุ๊บ jib, แจ๊คขำเปียกพะโล้, ทีมงานสายไหม, นักสืบฉัตร, พี่อาทร, อุ้ยภาคภูมิ, ทนายเดชา, ทนายกิ่ง, ทนายตุ๋ย, อาร์ตโคตรคูล, ช่างบอลอินดี้ และหม่อมถนัดแดก

เห็นลิสต์รายชื่อแขกแล้วต้องบอกว่า เป็นวันเกิดที่ไม่ได้มีแค่ความสนุก แต่ยังอบอวลไปด้วยมิตรภาพจริงๆ

ถ้าเป็นวันเกิดเรา จะชวนใครมานั่งร่วมโต๊ะแบบนี้บ้าง?

จากแหล่งข้อมูลสาธารณะ วิกิพีเดีย ยูทูบ อินสตาแกรม และติ๊กต็อก

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