เตรียมใจฟู! รักแห่งสยาม The Musical เปิดห้องซ้อมโชว์ของ บอกเลยว่าจึ้ง
ใครที่รอคอยละครเวทีฟอร์มยักษ์แห่งปีอย่าง “รักแห่งสยาม The Musical” เตรียมตัวไว้เลย เพราะล่าสุด GMMTV จัดงานเปิดห้องซ้อมที่โรงละครเมืองไทยรัชดาลัย เธียเตอร์ ให้สื่อมวลชนเข้าไปเห็นบรรยากาศการซ้อมจริงภายใต้การกำกับของ ออฟ นพณัช ชัยวิมล ซึ่งบอกเลยว่าพลังงานในห้องซ้อมคือคึกคักและน่าประทับใจสุดๆ
งานนี้ขนนักแสดงนำมาโชว์เรียกน้ำย่อยกันแบบสดๆ นำทีมโดย เจมีไนน์-นรวิชญ์ ฐิติเจริญรักษ์ ในบทโต้ง และ โฟร์ท-ณัฐวรรธน์ จิโรชน์ธิกุล ในบทมิว พร้อมด้วย บอนนี่ ภัทราภัสร์ ที่รับบทหญิง และวงออกัสต์ (สตางค์, หลุยส์, เซฟ) นอกจากนี้ยังมีรุ่นใหญ่สายฝีมืออย่าง นก-สินจัย เปล่งพานิช, กบ-ทรงสิทธิ์ รุ่งนพคุณศรี, เอมี่ ทสร และ ป๋อมแป๋ม นิติ รวมถึงทีมนักแสดง Ensemble ที่มาร่วมสร้างสีสัน
ส่วนไฮไลต์ที่ทำให้หลายคนใจสั่นคือการหยิบเพลงรักคุ้นหูมาทำใหม่ในรูปแบบ Musical ไม่ว่าจะเป็นเพลง “Pathways”, “Ninety-Nine Percents”, “รู้สึกบ้างไหม” และ “รักตื้นตื้น” แถมยังมีฉากดราม่าหนักๆ ในเพลง “ทางกลับบ้าน” ที่ถ่ายทอดอารมณ์ผ่าน เอมี่, กบ ทรงสิทธิ์ และ นก สินจัย และที่พิเศษสุดๆ คือเพลง “รู้กันเกินพอ” ระหว่างโต้งกับมิว ซึ่งเป็นฉากที่ไม่มีในเวอร์ชันภาพยนตร์ด้วยนะ เรียกว่าจัดเต็มทั้งความฟินและความซาบซึ้งแบบครบรสจริงๆ
ใครที่มีบัตรในมือแล้ว กำไว้ให้แน่น! เพราะละครเวทีเรื่องนี้จะเปิดการแสดงทั้งหมด 17 รอบ ระหว่างวันที่ 11-25 ธันวาคม 2026 ณ โรงละครเมืองไทยรัชดาลัย เธียเตอร์ ศูนย์การค้าเอสพละนาด รัชดา
เห็นแค่ห้องซ้อมก็ตื่นเต้นขนาดนี้ วันจริงจะทิชชู่หมดกี่กล่องกันนะ?