ตำนานที่ยังมีลมหายใจ! ย้อนดูชอตตัวแม่ เมย์-โฟร์-อั้ม รวมตัวกันยุค Hi5
บอกเลยว่ารูปนี้คือที่สุดของความทรงจำ! เมื่อมีการแชร์ภาพระดับตำนานของสามสาวสวยตัวท็อปอย่าง เมย์ เฟื่องอารมย์, โฟร์ ศกลรัตน์ และ อั้ม พัชราภา ที่ได้ร่วมเฟรมถ่ายรูปด้วยกัน ซึ่งเป็นชอตที่สร้างเสียงฮือฮาให้แฟนๆ ได้แบบสุดๆ ในยุคที่ Hi5 กำลังรุ่งเรือง
ความจึ้งคือต่อให้เวลาจะผ่านไปนานแค่ไหน แต่พอกลับมาดูตอนนี้ ทั้งสามสาวก็ยังคงความสวยเป๊ะไม่เปลี่ยนเลยจริงๆ เห็นแล้วต้องยอมใจในความอมตะของพวกเธอ
ว่าแต่มีใครในนี้ทันใช้ Hi5 บ้าง หรือว่าหลับตาจำได้แค่ชื่อ? ลองเช็กดูว่าใครเคยเซฟรูปนี้เก็บไว้บ้าง!
จากแหล่งข้อมูลสาธารณะ วิกิพีเดีย ยูทูบ อินสตาแกรม และติ๊กต็อก