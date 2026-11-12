เตรียมพุงให้พร้อม! ปัญญา 5 ดาว อีทส์แฟร์ บุกงามวงศ์วาน ขนร้านเด็ดทั่วไทยมาเสิร์ฟแบบจัดเต็ม
เตรียมล้างท้องรอเลย เพราะ "ปัญญา 5 ดาว อีทส์แฟร์" กลับมาอีกครั้งหลังจากไปสร้างกระแสความอร่อยที่เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ และบางแคมาแล้ว รอบนี้ยกทัพร้านเด็ดจากทั่วประเทศมาให้ช้อป ชิม แบบจุใจตลอด 7 วันเต็ม โดยความร่วมมือระหว่างรายการปัญญา 5 ดาว และกูร์เมต์ อีทส์ ของเดอะมอลล์ กรุ๊ป
งานนี้ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไกลไปทั่วไทย เพราะเขาคัดร้านในตำนานที่ครองใจนักชิมมาอย่างยาวนานมาไว้ให้แล้ว แถมจัดเต็มความอร่อยให้เดินเลือกกันถึง 2 ชั้น ตั้งแต่วันที่ 12-18 พฤศจิกายน 2026 ที่ M EVENT HALL ชั้น G และ M LIFESTYLE HALL ชั้น 1 เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ งามวงศ์วาน
ไม่ได้มีแค่ของกินนะ เพราะเขายังขนความบันเทิงมาแบบล้นงานกับโชว์จากเหล่าศิลปินเวิร์คพอยท์ นำทีมโดย คุณปัญญา นิรันดร์กุล, เจแปน ภาณุพรรณ, ฟอร์ม ชลพิพรรธน์, ลีโอ อธิป และตี๋วอ ไมค์หมดหนี้ รวมถึงศิลปินเพลงเอกอย่าง ธัช กิตติธัช, นุ อนุกูล และโบ๊ท ปรัชญา
สาย T-POP ก็ฟินได้เพราะมีทั้ง PS, NAMP, ALTERS, INC MATAWEE, บีบาส และจอแจ้ง รวมถึงผู้ประกาศข่าวจากช่องเวิร์คพอยท์ และไฮไลต์พิเศษกับแชมป์และรองแชมป์จากรายการ High Zcool Band อย่างวง MANDRAKE และวง JANJAO ที่จะมาสร้างสีสันให้งานนี้อิ่มทั้งท้องและอิ่มใจไปพร้อมกัน
ใครยังไม่มีแพลนไปไหน รีบพุ่งตัวไปด่วนก่อนงานจะจบ บอกเลยว่างานนี้ครบจบในที่เดียวจริงๆ