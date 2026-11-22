ลูกใครกันแน่! พลอย หอวัง อวดภาพอัลตราซาวด์เบบี๋ ท่าโพสตัวตึงจนแม่ต้องแซวว่าชีกลุ้มใจ
พลอย หอวัง ทำเอาแฟนคลับใน TikTok และ Instagram ยิ้มตาม หลังจากแชร์ภาพอัลตราซาวด์ลูกน้อยในครรภ์ พร้อมตั้งคำถามให้ทุกคนช่วยส่องว่าเบบี๋หน้าเหมือนใครระหว่าง เต เตธนันท์ หรือ เต Three Man Down กับตัวคุณแม่เอง
แต่ที่กลายเป็นประเด็นให้พูดถึงไม่ใช่แค่เรื่องหน้าตา เพราะท่าโพสของเจ้าตัวเล็กนั้นแย่งซีนขั้นสุด จนคุณแม่พลอยถึงกับอดแซวไม่ได้ว่า "ล่าสุด...ชีกลุ้มใจ รอออกมาก่อนสิเดี๋ยวจะกว่านี้ แม่จะบอกให้ !" พร้อมโพสต์เสริมว่าลูกเริ่มปวดหัวกับพ่อแม่แล้ว ซึ่งตอนนี้อาจจะแค่เป็นตอนอยู่ในท้อง แต่ถ้าออกมาจริงๆ ต้องรอดูกันว่าหน้าจะเหมือนใคร
ทางด้านชาวเน็ตก็ไม่น้อยหน้า เข้ามาคอมเมนต์กันอย่างครึกครื้น บางคนเดาว่าน้องอาจจะกังวลว่าออกมาแล้วจะโดนป้าคริสวุ่นวายใส่ หรือบางคนก็แซวว่าชีกลุ้มใจล่วงหน้าเพราะต้องมาช่วยแม่เลือกเสื้อผ้าแต่สุดท้ายไม่ได้ใส่ตามที่เลือก แถมยังมีคอมเมนต์บอกว่าน้องหน้าเหมือนพ่อ แต่พ่อดันหน้าเหมือนแม่เฉยเลย