เบื้องหลังลุคคุณยายวรนาฏ ของ ใหม่ ดาวิกา ที่ได้แรงบันดาลใจจากตัวแม่ระดับโลก
หนังผีเรื่อง "คุณยายวรนาฏ" กำลังเป็นที่พูดถึงอย่างหนักหลังจากเข้าฉายในไทย โดยเฉพาะการแสดงของ ใหม่ ดาวิกา ที่ได้รับคำชมมากมาย และหลายคนคาดหวังว่าน่าจะทำรายได้ร้อยล้าน
การบ้านสุดหินของ ใหม่ ดาวิกา
เบื้องหลังความปังของตัวละครคุณยายวรนาฏ 2026 นี้ โต้ง บรรจง ผู้กำกับ เผยว่าเขาได้มอบการบ้านให้ ใหม่ ดาวิกา ไปศึกษาตัวละครจากหนัง 2 เรื่องเพื่อใช้เป็นต้นแบบในการสร้าง Character คุณยายให้สมจริงและมีมิติ เรื่องแรกคือ Sharon Stone จาก Basic Instinct และอีกตัวละครที่นำมาตีความคือฆาตกรสยองขวัญอย่าง Hannibal Lector ซึ่งถือเป็นการผสมผสานที่น่าสนใจมาก เพราะเอาความเซ็กซี่ทรงพลังมาเจอความสยองขวัญระดับตำนาน
แฟชั่นคุณยายที่ไม่ได้มาเล่นๆ
นอกจากเรื่องการแสดงแล้ว เรื่องเสื้อผ้าของคุณยายวรนาฏก็ไม่ธรรมดา เพราะได้รับแรงบันดาลใจส่วนหนึ่งมาจากงานของ Iris Van Herpen ดีไซเนอร์ชื่อดังที่เคยออกแบบเสื้อผ้าให้ Lisa สำหรับใส่ในงาน Coachella มาแล้ว ทำให้ลุคของคุณยายในเรื่องนี้มีความเป็นศิลปะและดูล้ำสมัยในแบบที่คาดไม่ถึง
บอกเลยว่างานนี้ผู้กำกับทำการบ้านมาดีมาก และ ใหม่ ดาวิกา ก็ถ่ายทอดออกมาได้จึ้งสุดๆ ใครยังไม่ได้ดูรีบไปจัดด่วน อยากรู้เหมือนกันว่าถ้าต้องดู Basic Instinct คู่กับ Hannibal Lector เพื่อสวมบทคุณยาย ผลลัพธ์จะออกมาเป็นยังไง