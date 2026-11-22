เปย์แรงแต่เสี่ยงโดนปรับ! สามีจัดช่อดอกไม้เงินสด 3.3 ล้านฉลองวันเกิดเมียเน็ตไอดอล ผู้เชี่ยวชาญชี้ใช้เงินไม่เหมาะสม
เว็บไซต์จี๋มู่นิวส์รายงานเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2026 ถึงเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์ของจีน หลังมีคลิปบรรยากาศงานวันเกิดอายุ 41 ปี ของเน็ตไอดอลสาวที่มีผู้ติดตามกว่า 12 ล้านคน โดยไฮไลต์เด่นกลางงานคือช่อดอกไม้เงินสดขนาดมหึมาที่สามีเป็นคนจัดให้ ซึ่งทำจากธนบัตรใบละ 100 หยวน รวมมูลค่าสูงถึง 660,000 หยวน หรือประมาณ 3.3 ล้านบาท
ทางฝั่งเน็ตไอดอลเจ้าของวันเกิดก็ไม่ปล่อยให้หลุดมือ โพสต์คลิปอวดสามีพร้อมแคปชั่นแบบสับว่า "ความรักนั้นไม่จำเป็นต้องใช้เงิน แต่การพิสูจน์ความรักต้องใช้ วัตถุไม่อาจแทนที่ความรักได้ แต่เป็นวิธีการแสดงออกถึงความรักได้ดีที่สุด"
แต่เรื่องนี้ไม่ได้จบแค่ความหวาน เพราะชาวเน็ตเริ่มออกมาเตือนว่าการเอาเงินมาทำช่อดอกไม้แบบนี้มันผิดกฎหมาย! ซึ่งทีมงานในสถานที่จัดงานออกมาแก้ตัวว่าไม่รู้เรื่องเลย เพราะเห็นคนทำกันเกลื่อนเน็ต แถมร้านดอกไม้ก็รับทำ ส่วนพวกเขาแค่ให้เช่าสถานที่เท่านั้น
งานนี้ ฟู่ เจี้ยน ผู้อำนวยการสำนักงานกฎหมายเจ๋อจิ่น มณฑลเหอหนาน ต้องออกมาเบรกแรงๆ โดยระบุว่าตามระเบียบการจัดการเงินหยวนของจีน การนำเงินตรามาใช้เป็นของประดับ ไม่ได้ใช้ชำระเงินหรือหมุนเวียนตามปกติ ถือเป็นการใช้เงินหยวนอย่างไม่เหมาะสม และเป็นสิ่งต้องห้าม หากเจตนาทำให้เงินเสียหายหรือขัดขวางการหมุนเวียน ผู้กระทำหรือร้านดอกไม้ที่รับทำอาจถูกตักเตือน หรือถ้าทำปริมาณมากและเปิดขายอย่างเปิดเผยก็มีสิทธิ์โดนปรับ
ถึงแม้ว่าหลายพื้นที่จะใช้หลักการ "ทำผิดครั้งแรกไม่ลงโทษ" หากความเสียหายเล็กน้อยและแก้ไขทันที แต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าการกระทำนี้ถูกกฎหมาย ซึ่งก่อนหน้านี้ก็เคยมีกรณีที่ร้านดอกไม้ในจีนมีความผิดจากการนำธนบัตรมาทำช่อดอกไม้มาแล้วเช่นกัน
บอกเลยว่าความรักมันหอมหวาน แต่ถ้าโดนปรับเงินขึ้นมาจะยังหวานอยู่ไหมนะ?