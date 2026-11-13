เพชรจ้าแฉยับ! เล่าช็อตฟีลเมื่อ 10 ปีก่อน โดนบุ๋ม ปนัดดาสั่งขนเวย์โปรตีนไปทิ้งลานจอดรถ
ดีเจเพชรจ้า วิเชียร ออกมาไลฟ์สดผ่าน TikTok เล่าเรื่องราวที่ทำให้จำฝังใจมา 10 ปี เกี่ยวกับปมขัดแย้งทางธุรกิจที่โดนสั่งขนสินค้าทิ้งกลางลานจอดรถ โดยจุดเริ่มต้นที่ทำให้กลับมานึกถึงเรื่องนี้ เพราะเมื่อ 2 วันก่อน ขณะนั่งดูข่าวในรถกับลุงนิด คนขับรถคู่ใจ ลุงนิดพูดขึ้นมาว่าผู้หญิงในข่าวคนนี้ดุมาก เพราะเมื่อ 10 ปีก่อนเคยไล่ตนอย่างกับอะไร
ย้อนกลับไปในช่วงที่เพชรจ้ากำลังปั้นแบรนด์เวย์โปรตีน “วูล์ฟเวอรีน” จนขายดี เขาได้ติดต่อ เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ เพื่อขอตั้งบูธขายสินค้าที่โครงการอเวนิว “911 by JT” ซึ่งเจนี่ให้ไปตกลงรายละเอียดกับคุณแม่ และทั้งสองฝ่ายก็ตกลงเงื่อนไขแบ่งเปอร์เซ็นต์ยอดขาย (GP) 30% กันเรียบร้อยแล้ว
แต่ความพีกมันอยู่ที่วันแรกของการเปิดร้าน เพชรจ้าส่งทีมงานและลุงนิดไปจัดบูธตั้งแต่เช้าจนเสร็จตอนเที่ยง ซึ่งทั้งกล่องสินค้าและป้ายบูธก็มีรูปใบหน้าของเพชรจ้าติดไว้อย่างชัดเจน ทว่าพอถึงช่วงบ่าย ลูกน้องกลับโทรมาแจ้งด้วยเสียงสั่นเครือว่า สินค้าทั้งหมดถูกขนย้ายออกไปทิ้งกองไว้ที่ลานจอดรถ โดยมีคำสั่งมาจาก บุ๋ม ปนัดดา ซึ่งตอนนั้นเปิดฟิตเนส Smash Gym อยู่ใกล้ๆ กัน
งานนี้เพชรจ้ายอมรับว่าเดือดมาก เพราะทั้งคู่รู้จักและเคยทำงานร่วมกัน แถมสินค้าและบูธก็มีรูปตัวเองแปะอยู่ แต่กลับไม่มีการติดต่อมาบอกก่อนเลย และตั้งคำถามว่า บุ๋ม ปนัดดา มีสิทธิ์อะไรมาสั่งขนของออก เพราะไม่ใช่เจ้าของที่ ซึ่งเจ้าของที่จริงๆ คือทางเจนี่ที่ตกลงกันไว้แล้ว
หลังจากเกิดเรื่อง เพชรจ้าได้โทรสอบถามคุณแม่ของเจนี่ทันที แต่ในตอนนั้นคุณแม่ก็เคลียร์ปัญหาให้ไม่ได้ โดยให้เหตุผลว่าทางฝั่ง บุ๋ม ปนัดดา แจ้งว่าต้องการขายโปรตีนของตัวเองเช่นกัน จึงไม่ยอมให้สินค้าของเพชรจ้าเข้าไปขายในพื้นที่ สุดท้ายเพชรจ้าเลยตัดสินใจถอยออกมาและย้ายไปขายที่อื่นแทน แต่เรื่องนี้ก็ยังเป็นเรื่องที่จำฝังใจมาจนถึงทุกวันนี้
บอกเลยว่าเป็นการเปิดตัวร้านวันที่พีกที่สุดเท่าที่เคยเห็นมา ใครจะคิดว่าเวย์โปรตีนจะไปจบลงที่ลานจอดรถได้!