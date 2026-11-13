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บันเทิง

หนุ่ม กรรชัย ขอพักโหนกระแส 1 วัน ยอมรับหลอนจนเห็นภาพวนเวียนในหัว

Mandy Mandopoulos · 14 พฤศจิกายน 2569

พี่หนุ่ม กรรชัย ออกมาบอกในรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ว่าขอพักการทำรายการโหนกระแสและการทำเรื่องมูลนิธิหนึ่งวัน โดยให้คุณหมวยรับหน้าที่จัดรายการแทน

สาเหตุก็เพราะพี่หนุ่มทำเรื่องมูลนิธิมานานกว่าสองสัปดาห์จนยอมรับตรงๆ ว่าตอนนี้รู้สึกหลอน เพราะเรื่องราวมันวนเวียนอยู่ในหัว ถึงขั้นที่เล่าว่าเมื่อคืนตื่นมาตอนตีสามแล้วเห็นเป็นหน้าบุ๋มรวมถึงหน้าหมาและแมว ซึ่งยืนยันว่าเป็นเรื่องจริง

งานนี้เจ้าตัวยอมรับว่าไม่ไหวแล้วเพราะมีหลากหลายเรื่องจนรับไม่ไหวจริงๆ จนแฟนๆ แห่ส่งกำลังใจให้กันรัวๆ

พักผ่อนให้เต็มที่นะพี่หนุ่ม สุขภาพจิตสำคัญที่สุด พักก่อนแล้วค่อยกลับมาลุยใหม่!

จากแหล่งข้อมูลสาธารณะ วิกิพีเดีย ยูทูบ อินสตาแกรม และติ๊กต็อก