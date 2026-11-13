ศึกชิงบัลลังก์เพลงคริสต์มาส! Wham! กับ Mariah Carey ใครจะคว้าที่หนึ่ง
เริ่มแล้วสำหรับมหกรรมเพลงคริสต์มาสที่ทุกคนรอคอย โดยช่วงวันที่ 1-7 พฤศจิกายน 2026 เพลง All I Want For Christmas Is You ของ Mariah Carey นักร้องสาวเจ้าของฉายา "ราชินีแห่งคริสต์มาส" นำไปก่อนด้วยยอดสตรีมในสหรัฐฯ 9.99 ล้านครั้ง ชนะเพลง Last Christmas ของวง Wham! ที่ทำไว้ 9.98 ล้านครั้งไปแบบเส้นยาแดงผ่าแปด
แต่ความมันส์มันอยู่ตรงนี้ เพราะช่วงวันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2026 ฝั่ง Wham! เร่งเครื่องแซงหน้าได้สำเร็จ โดยกวาดยอดสตรีมรวม 3.1 ล้านครั้ง นำหน้า All I Want For Christmas Is You ที่ทำได้ 2.9 ล้านครั้งในช่วงเวลาเดียวกัน
ความดุเดือดลามไปถึงชาร์ต Billboard Hot 100 ของสัปดาห์วันที่ 14 พฤศจิกายน 2026 ที่เพลง Last Christmas เปิดตัวในอันดับที่ 37 นำหน้า All I Want For Christmas Is You ที่อยู่อันดับ 39 บอกเลยว่างานนี้ลุ้นตัวโก่งว่า Wham! จะคว้าที่หนึ่งได้สำเร็จ หรือ Mariah Carey จะยังคงรักษาตำแหน่งแชมป์บนชาร์ตแบบที่ทำมาตลอดตั้งแต่ปี 2019 ได้อยู่