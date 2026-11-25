พีพี ปุญญ์ปรีดี เขินแรง! แฟนคลับจับจิ้น เบลล่า ราณี แต่ขอคอนเฟิร์มสถานะพี่สาวคนสนิท
งานแจกลายเซ็นปฏิทินช่องกลายเป็นพื้นที่แห่งความฟิน เมื่อ พีพี ปุญญ์ปรีดี และ เบลล่า ราณี สองนางเอกร่วมช่องมานั่งเคียงข้างกัน ซึ่งทั้งคู่ไม่ได้เจอกันมานานเกือบปี เลยถือโอกาสนี้อัปเดตชีวิตกันแบบรัวๆ พร้อมเซ็นปฏิทินไปด้วย บรรยากาศคือสนิทสนมจนเคมีเข้ากันสุดๆ จนแฟนคลับที่มารอรับลายเซ็นอดไม่ได้ที่จะแซวจับจิ้นคู่นี้
ทางด้าน พีพี เล่าว่าวันนั้นสนุกมาก เพราะได้นั่งข้างทั้งพี่เบลล่าและน้องเฟรนด์ ส่วนเรื่องที่โดนจับจิ้นนั้น เจ้าตัวยอมรับว่าเขิน แต่ขอให้มองว่าเป็นโมเมนต์พี่สาวน้องสาวที่น่ารักจะดีกว่า โดย พีพี เผยความประทับใจว่า ตั้งแต่เริ่มถ่ายละครช่วงแรกๆ เบลล่าก็คอยดูแลและให้คำแนะนำในหลายเรื่องเสมอ
นอกจากนี้ พีพียังชมไม่ขาดปากว่า เบลล่า เป็นคนที่น่ารักและเสมอต้นเสมอปลายมาก ซึ่งปกติถ้ามีเรื่องอะไรก็จะทักไปปรึกษาตลอด แม้จะห่างหายจากการเจอกันไปเกือบปี แต่พี่เบลล่าก็ยังสดใสและส่งพลังบวกให้เสมอ จน พีพี ขอยกตำแหน่ง “แฮปปี้ไวรัส” ให้ไปเลย
เอาจริงนะ เคมีคู่นี้คือดีต่อใจมาก ต่อให้ไม่ใช่คู่จิ้นแต่เป็นคู่พี่น้องที่ซัพพอร์ตกันแบบนี้ เราก็ยอมโดนตกเหมือนกันแหละ ใครจะไปต้านความน่ารักของแฮปปี้ไวรัสไหว!